Rennes, Stephan suona la carica: messaggio al Milan

Alla vigilia della sfida di Europa League tra Rennes e Milan, Julien Stephan è intervenuto in conferenza stampa avvertendo Leao e compagni.

Dopo una settimana esatta, domani sarà tempo per il Milan di ributtarsi sull’Europa League per la gara di ritorno dei playoff. L’avversario sarà il Rennes che, dopo la netta sconfitta per 3-0 di San Siro, cercherà la clamorosa rimonta per staccare il pass degli ottavi di finale. Piani del tutto diversi ovviamente per i ragazzi di Stefano Pioli che vogliono invece dimenticare la sconfitta a sorpresa con il Monza di domenica scorsa in campionato.

I francesi, chiamati ad un ribaltone quasi impossibile, avranno il pubblico dalla loro parte ed anche per questo motivo il Diavolo dovrà cercare di restare concentrato. L’inatteso stop in Brianza è senza dubbio stato un duro colpo per tutta la squadra, che ha fallito il sorpasso alla Juventus, ma domani ci sarà già l’occasione per mettersi tutto alle spalle e voltare pagine.

Intanto in giornata, come di consueto si sono tenute le conferenze stampa alla vigilia del match ed anche Julien Stephan, allenatore del Rennes, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Il tecnico francese ha voluto ribadire come l’obiettivo sia quello di fare una grande gara, cercando di passare in vantaggio fin da subito per poi provare l’impresa.

Stephan avverte il Milan: “Non è ancora finita”

L’allenatore dei francesi è stato protagonista della conferenza stampa e il tema principale è stata ovviamente la mission impossible che attende i suoi. In ogni caso però la squadra è carica e non vuole darsi per vinta:

Le cose all’andata non sono andate bene, ma non è ancora finita. Domani giocheremo al massimo delle nostre possibilità e proveremo a riaprire la qualificazione fin dall’inizio della partita. Ci vorrà un po’ di follia e dobbiamo portare il Milan su un’altra strada. Dovremo provare a segnare per primi anche per coinvolgere lo stadio.

Queste le parole di Stephan che evidenziano la voglia del Rennes di ribaltare il match dell’andata o perlomeno provarci. Lo stadio sarà sicuramente una bolgia e spingerà la squadra verso un qualcosa che sarebbe certamente storico. Il Milan non dovrà perciò farsi intimorire e dovrà scendere in campo concentrato dal primo minuto, per evitare scivoloni che non possono essere contemplati. L’Europa League rappresenta infatti l’obiettivo principale di squadra e società e la strada verso la finale di Dublino è certamente alla portata.