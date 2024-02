Sorteggio Europa League: tutte le possibili avversarie del Milan

Poche ore al sorteggio degli ottavi di Europa League. Numerose insidie per il Milan, che potrebbe essere accoppiato con una delle seguenti squadre.

Il primo gradino verso la gloria è stato superato. A fatica, ma è stato superato. Il Milan prosegue il suo cammino in Europa League, il grande obiettivo stagionale. I rossoneri escono sconfitti (3-2) dal “Roazhon Park” di Rennes, ma il netto 3-0 dell’andata permette agli uomini di Pioli permette di accedere alla prossima tappa.

La strada verso Dublino è impervia e piena di ostacoli. Ora si fa veramente sul serio. Oggi, alle ore 12, l’urna di Nyon delineerà gli ottavi di finale. Il sorteggio prevede 16 squadre divise in due fasce. Il Diavolo, avendo staccato il pass dai playoff appena conclusi, sarà in seconda fascia, accoppiato quindi con una formazione di prima.

Il rischio è quello di trovare armate favorite per la vittoria finale. Tra le possibile avversarie c’è il Liverpool di Jurgen Klopp. L’allenatore tedesco si avvia verso il canto del cigno con i Reds e vuole lasciare “Anfield” con un altro trofeo aggiunto in bacheca. Assolutamente da evitare anche una delle formazioni più in forma tra i top campionati europei: il Bayer Leverkusen. Xabi Alonso sta dominando in Bundesliga e ha messo nel mirino anche la coppa Uefa.

Sorteggio Milan, quante insidie: da evitare Liverpool e Bayer Leverkusen

Un gradino di difficoltà al di sotto delle due favorite spiccano Brighton e West Ham. Non è una scoperta che il calcio di De Zerbi possa mettere in difficoltà chiunque, malgrado, mettendo a confronto i due organici, quello del Milan è di poco superiore. Rivali agguerriti anche gli Hammers, reduci da un periodo non semplice ma pur sempre formazione inglese con una buona tradizione alle spalle.

Non è da sottovalutare neanche il Villareal che, come il West Ham, non sta brillando in campionato ma può regalare sorprese come avvenuto qualche stagione fa in Champions. Più abbordabili, infine, Rangers e Slavia Praga. In prima fascia sarà presente anche l’Atalanta. Non sono ancora previsti, però, accoppiamenti tra compagini della stessa nazione.

Qualunque avversario troveranno Leao e compagni, non bisognerà mai abbassare la guardia. Certo, sarebbe un peccato essere sorteggiati subito contro una delle favorite. Ma, come anche dichiarato da Pioli, nessuno farà i salti di gioia qualora venisse estratto con i rossoneri. La tradizione e la storia parlano per il Milan. Il sorteggio in diretta live potrete seguirlo sul nostro sito a partire dalle 12:00.

Di seguito, dunque, l’elenco completo delle possibili avversarie:

Bayer Leverkusen, Liverpool, Brighton, West Ham, Villareal, Rangers, Slavia Praga.