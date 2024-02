Questione nuovo stadio: tiene ancora banco la posizione di Milan e Inter in relazione a San Siro, ecco il nuovo scenario

Un capitolo di un libro che non vede una fine, quanto meno un finale dignitoso, per un pezzo della storia di Milano. Ebbene si, stiamo parlando dell’immenso e quasi biblico stadio di San Siro. La scala del calcio, lo stadio più importante d’Italia, insieme all’Olimpico e lo Juventus Stadium, potrebbe non vedere più le gesta dei giocatori di Milan e Inter.

Parlando infatti di atti concreti, sono anni che le proprietà delle squadre di Milano provano a trovare una quadratura rispetto allo stadio, con le due squadre sempre in cerca di una nuova casa, ma anche del Comune che vorrebbe esercitare dei lavori di restauro e ammodernamento della struttura, ovviamente con l’apporto sostanzioso delle due società.

Effettivamente sono anni che si parla di questa situazione, e dato che da molto tempo la quadra non si è trovata in merito al rifacimento della struttura, le due squadre si sono mosse per mettere in piedi due nuovi stadi. Parlando però del concreto, in quest’operazione sembra di gran lunga più avanti il Milan, che proprio in settimana ha fatto trapelare di aver acquistato dei terreni proprio per la costruzione del stadio in zona San Donato.

Dall’altra parte non arrivano notizie così concrete dal fronte Inter, con i neroazzurri che per il momento non hanno soluzioni tangibili ai fini del nuovo stadio. Zhang e i suoi stanno riflettendo sulle varie ipotesi, e anche quella di poter restare al Meazza resta un opzione non da scartare del tutto (opzione che farebbe felici i tifosi).

Nuovo incontro per il futuro di San Siro: la situazione

Stando a quanto comunicato dal Corriere di Milano, pare che nel corso della prossima settimana ci sarà un incontro – non sappiamo ancora se definitivo – per capire il futuro di San Siro. Lo stadio, come anche affermato più volte dal sindaco Sala, ha bisogno di un sostanzioso restauro, e resta fiducioso sul fatto che sia Milan che Inter vogliano contribuire a quello che potrebbe essere un passo importante per la città ma anche per il paese.

Una partita che il sindaco definisce ‘ ancora aperta’ , un barlume di speranza che ancora attornia il primo cittadino della città, ma che concretamente sembra lontano. Di fatti come detto poc’anzi il Milan pare abbia già acquistato i terreni e anche la proprietà dell’Inter si sta muovendo su questo fronte.

L’incontro risulterà quindi significativo per tracciare la strada, e per ammissione proprio del Sindaco Sala, se non dovesse esserci questa forte convinzione da tutte le parti, allora il Comune di Milano cercherà altre alternative per mantenere vivo San Siro.