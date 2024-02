ULTIM’ORA – Futuro Conte, scelta la prossima squadra

Sembra delinearsi il futuro di Antonio Conte e della sua possibile nuova squadra. Si allontana sempre di più il Milan?

La prossima estate si prospetta senza dubbio molto elettrizzante dal punto di vista delle panchine di club. Sono infatti molte le squadre che hanno ancora un grande punto interrogativo sulla loro panchina e che non sanno ancora quale sarà il loro prossimo allenatore. Tra questi club ci sono anche molte italiane come ad esempio Milan, Juventus e Napoli. Il futuro di Stefano Pioli è decisamente molto incerto e l’ultima sconfitta contro il Monza (dopo alcune scelte discutibili del tecnico parmigiano) ha sicuramente portato a molte critiche.

Quasi tutti i tifosi rossoneri infatti non considerano più all’altezza dell’incarico Pioli e per questo motivo starebbero spingendo per un suo esonero a fine stagione. L’ultimo periodo positivo aveva riportato tranquillità nell’ambiente rossonero, ma dopo il brusco stop di domenica i malumori sono tornati a farla da padrone.

I tecnici pronti a subentrare sono molti, ma quello più acclamato dai tifosi del Diavolo (e non solo) è certamente quello di Antonio Conte. L’allenatore leccese rappresenta senza dubbio una delle eccellenze e quasi ogni squadra vorrebbe affidargli la panchina. Nelle scorse settimane il Milan sembrava proprio essere in pole position, ma adesso un’indiscrezione avrebbe sovvertito ogni pronostico.

Conte ha fatto la sua scelta: vuole il Bayern Monaco

Secondo quanto riportato a sorpresa da Christian Falk, noto giornalista della BILD, l’ex tecnico di Inter e Juventus sembrerebbe intenzionato ad allenare il Bayern Monaco. Anche la situazione dei bavaresi è tutt’altro che tranquilla e nelle ultime giornate è arrivata una serie di sconfitte, tra campionato e Champions League, che rischia di avere ripercussioni negative sia sul percorso nazionale, con il Bayer Leverkusen a +8, ed anche il percorso europeo, con la Lazio che avrà a disposizione due risultati su tre per staccare il pass dei quarti di finale.

Thomas Tuchel è quindi più che mai a rischio e se l’esonero non dovesse arrivare a stagione in corso, la separazione a fine anno è praticamente certa. Ecco quindi che contro ogni pronostico Conte sembra aver dato la sua disponibilità e potrebbe a sorpresa ripartire dalla Germania per tornare a vincere con una squadra che sicuramente gli metterebbe a disposizione tutti gli strumenti necessari per tornare a fare la voce grossa in patria e in Europa, cosa che quest’anno non sta accadendo.