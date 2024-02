ULTIM’ORA MILAN – Pioli riabbraccia due titolarissimi: tifosi in estasi

Ottime notizie da Milanello per Stefano Pioli. Due big del Milan sono tornati dai rispettivi infortuni ed hanno iniziato a lavorare in gruppo.

Il Milan sta vivendo un momento abbastanza roseo della sua stagione. Infatti i rossoneri hanno centrato una vittoria pesante contro il Napoli, portandosi a -1 dalla Juventus al secondo posto. Proprio quella Juventus che al momento sembra essere in crisi e a tiro della possibile operazione sorpasso. Tuttavia in casa Milan si pensa molto probabilmente di più all’Europa League, come dimostrato dalla dirigenza rossonera. Infatti Gerry Cardinale ha raggiunto la squadra a Milanello e sarà presente sugli spalti di San Siro per assistere alla partita contro il Rennes. Il messaggio è chiaro: il Milan vuole vincere l’Europa League.

Non è un segreto che per la permanenza di Pioli sulla panchina del Diavolo ci voglia una decisa scossa nel finale di stagione, considerando i rumors su Conte e Thiago Motta. Quindi la vittoria dell’Europa League potrebbe rappresentare un salvagente importante per il tecnico del Milan. Inoltre, ora che la qualificazione in Champions League sembra una formalità, il Diavolo potrà concentrare le sue forze sul panorama europeo. Anche perché da Milanello arrivano ottime notizie per Pioli ed il suo staff, come confermato da Gianluca Di Marizio: Kalulu e Thiaw sono di nuovo in campo. I due lungo degenti hanno ripreso ad allenarsi con il gruppo in modo diverso.

Milan, due rientri

Può sorridere Stefano Pioli in vista dei prossimi impegni in stagione, in particolare quelli di Europa League. Infatti sia Malick Thiaw che Pierre Kalulu hanno ripreso ad allenarsi con il gruppo a Milanello. Le notizie sono quindi ottime, anche se le modalità dell’allenamento non sono esattamente quelle usuali. Infatti Kalulu è sceso in campo per la prima volta dopo tantissimo tempo, ma sta svolgendo un lavoro personalizzato. Lo stesso discorso vale anche per Simon Kjaer, che ha passato il riscaldamento con la squadra per poi staccarsi, mettendo attenzione su un lavoro personalizzato.

Tuttavia ciò che può far veramente sorridere i tifosi del Milan è il rientro in campo di Malick Thiaw. Infatti il difensore si sta allenando con il gruppo in maniera stabile, a dimostrazione di come l’infortunio sia ormai alle spalle. Così Pioli spera di averlo praticamente al 100% per la partita di Europa League contro il Rennes. Inoltre ha fatto ritorno a Milanello anche Samuel Chukwueze dopo aver terminato la sua avventura in Coppa d’Africa, chiusa al secondo posto. Di conseguenza i sorrisi sono tanti oggi per la seduta mattutina del Milan, che ritrova delle pedine importanti. Ancora nulla da fare invece per Tomori che ha svolto un lavoro personalizzato in palestra: per lui ci vogliono ancora un paio di settimane.