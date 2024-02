Verso Lazio-Milan: ritorno dal primo minuto

Per il big match del Friday night è previsto un importante rientro in campo. Buona notizia per l’allenatore

Se il Milan di Stefano Pioli in questo finale di stagione dovrà trovare un giusto equilibrio fra campionato ed Europa League, la Lazio di Maurizio Sarri al netto della notte magica dell’Olimpico contro il Bayern, dovrà cambiare drasticamente rotta.

L’obiettivo mai troppo nascosto del Diavolo è quello di portare in bacheca almeno un trofeo al termine di una stagione in cui i tanti infortuni hanno infangato i sogni di gloria rossoneri. Ora però, i ragazzi di Pioli hanno l’obbligo di arrivare a giocarsi il secondo posto con la Juventus – molto importante anche per l’accesso alla Final-four di Supercoppa Italiana – oltre all’UEL.

Nella serata di venerdì a Roma troveranno di fronte a sé una Lazio col coltello fra i denti, delusa e ferita nell’orgoglio dopo la rimonta subita al Franchi dalla Fiorentina. I biancocelesti ritrovano anche un asso importante sugli esterni, al rientro dopo lo stop per infortunio.

Zaccagni ci sarà per Lazio-Milan. Sarri ritrova il suo asso in attacco

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’esterno italiano tornerà così in prima linea sulla fascia sinistra esterna di competenza, pronto a far male ai rossoneri. L’infortunio che lo ha costretto al forfait nelle scorse settimane però, non ha cambiato la mentalità dell’ex Verona.

Nell’ultima parte di stagione vuole regalare alla Lazio ed ai suoi tifosi prestazioni altisonanti che l’hanno contraddistinto, per altro, nella scorsa stagione trascinando con i suoi gol e assist, la squadra fino al secondo posto. In un’annata costernata da più ombre che luci, Zaccagni rappresenta l’uomo su cui la squadra del presidente Lotito si aggrappa per continuare a sognare un pass per la prossima Champions League.

Di contro il Milan non si fa distrarre da nessuna voce. Nonostante tutti parlino di un cambio di guida tecnica al termine della stagione, Pioli e il suo staff non vogliono sentire nulla, pronti a far ricredere tifosi e società già da venerdì.

Scontato dire che molto dipenderà da quanto e come proseguirà il cammino europeo rossonero. Nel frattempo il nome di Thiago Motta rimbomba sempre più forte sulle pareti di Milanello, mentre si allontana Conte, trepidante per un ritorno in bianconero. Il futuro dunque, passa anche dal big match di Roma, che può dire molto sulle attitudini verso il campionato di entrambe le squadre.