Verso Milan-Napoli, torna un titolare: si è allenato con il gruppo

Si avvicina la partita del Milan contro il Napoli, di seguito sono riportate le ultime novità dell’allenamento della squadra partenopea in vista del match.

In programma per la ventiquattresima giornata il Milan ospiterà a San Siro il Napoli per la partita che andrà in scena domenica undici febbraio alle ore 20.45. La partita dell’andata tra queste due squadre è finita in pareggio per 2 a 2, con la doppietta di Giroud per la squadra del Diavolo mentre per il Napoli gol di Politano e Raspadori.

La squadra partenopea arriverà a Milano dopo la vittoria in rimonta contro il Verona finita per 2 a 1, stessa cosa anche per i rossoneri con il Frosinone con la vittoria per 2 a 3. Entrambe le squadre, quindi, cercheranno di portare a casa i tre punti vittoria. Il Milan, infatti, ha l’obiettivo di rimanere tra le prime quattro in classifica per poter giocare la Champions League il prossimo anno e cercherà di avvicinarsi sia alla Juventus che all’Inter, per quanto riguarda invece il Napoli, i tre punti sono importanti per poter entrare in zona Champions. Le partite sono ancora tante, il cammino è lungo ma ogni punto è sempre più fondamentale.

Secondo il mister Pioli è importante pensare partita per partita, trovare quella continuità che è mancata nella prima parte di stagione. Il Milan, inoltre, è concentrato a far bene domenica anche per arrivare completamente concentrato alla partita di giovedì sera contro il Rennes per l’andata dei playoff di Europa League, competizione mai vinta dalla squadra rossonera.

Le novità in casa del Napoli in vista della partita contro il Milan

Domenica undici febbraio andrà in scena l’attesa partita tra il Milan, in casa, contro il Napoli alle ore 20.45. Attualmente le due squadre si trovano al terzo posto per i rossoneri con quarantanove punti mentre la squadra partenopea al settimo posto con trentacinque punti. Di seguito sono riportate le ultime novità in casa del Napoli in vista di lunedì sera.

La squadra di Mazzarri si è allenata questa mattina all’ SSCN Konami Training Center in vista della partita in programma per la ventiquattresima giornata di serie A contro il Milan. La squadra ha svolto una sessione di riscaldamento e lavoro tecnico tattico con una piccola partita in chiusura, il giocatore Politano quest’oggi si è allenato con la squadra, mentre Zielinski, Meret e Olivera hanno svolto la prima parte di seduta in gruppo mentre la seconda parte con lavoro personalizzato in campo.