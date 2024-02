Zirkzee, rivelazione a sorpresa: c’entra il Milan

Rivelazione a sorpresa di Joshua Zirkzee, rivelazione di questo campionato di Serie A. Protagonista il Milan

Tra le meraviglie di questo campionato di Serie A 2023-2024 impossibile non citare il lavoro svolto dal Bologna di Thiago Motta. Soltanto fino a qualche mese fa, l’idea che c’era nell’aria era del solito campionato da metà classifica, soprattutto con la partenza di Marko Arnautovic all’Inter. I rossoblù però avevano il loro asso nella manica, forse anche più di uno. In primis in panchina con il loro allenatore che sta regalando uno dei calci più belli in Italia. Ad agevolare il lavoro del tecnico sicuramente una delle soprese più piacevoli della stagione, Joshua Zirkzee.

L’olandese arrivato in prestito dal Bayern Monaco lo scorso anno, mostrò piccoli sprazzi del proprio potenziale, in un momento in cui però la sua luce era coperta dall’imponente ombra, dell’attaccante austriaco, partito quest’anno per i nerazzurri. Il centravanti è diventato il nuovo idolo degli emiliani, a suon di gol, ottime prestazioni e colpi di prestigio. Ben otto i centri realizzati sin qui sono in campionato. Tra i momenti più iconici anche la sua prestazione fornita nel match di Coppa Italia contro l’Inter, che è valsa l’eliminazione dei lombardi, dopo due anni consecutivi come vincitori iridati.

Zirkzee-Milan: l’olandese strizza l’occhio ai rossoneri

Prestazioni che hanno chiaramente attirato l’attenzioni di moltissimi club, in particolare dei bavarersi i quali hanno l’opzione di ricompra verso il proprio fuoriclasse. Sul talentino classe 2001 però anche diverse squadre di Serie A hanno messo gli occhi su, tra tutte il Milan.

Non è un segreto che il diavolo non potrà contare ancora per molto su Olivier Giroud, vista l’età avanzata dell’attaccante transalpino. Per questo sul taccuino della società rossonera, c’era finito il nome di Zirkzee. Il centravanti del Bologna ha recentemente rilasciato una dichiarazione a SportWeek. Alla domanda riguardante i calciatori che più lo fanno divertire la risposta è sorprendente:

“Non guardo tantissimo calcio nel tempo libero. De Ketelaere lo conosco bene, giocava al Bruges quando io ero all’Anderlecht. E’ il giocatore che mi diverte di più in Serie A, mi piace il suo stile. Leao anche, ovviamente. Lo conoscono tutti, cosa ti devo dire di lui”.

L’olandese nomina quindi due giocatori che dividono l’animo dei milanisti: il belga, grande flop della scorsa stagione, il portoghese, idolo dei tifosi e principale artefice dello Scudetto del 2022. Zirkzee ha poi ha affermato anche di trovarsi bene al Bologna, rifiutando di far esplodere già adesso i rumors di mercato.