Adli: “Mi davano dello scarsissimo”, poi il commento da brividi sui tifosi

Il centrocampista francese si è lasciato andare ad un’intervista, parlando dei suoi momenti bui e del meraviglioso tifo rossonero di San Siro.

A nove giornate dalla fine della stagione di Serie A 2023-2024, il massimo campionato italiano si ferma per pochi giorni per lasciar spazio alle nazionali: anche l’Italia di Luciano Spalletti è impegnata in una doppia sfida amichevole, rispettivamente contro Venezuela ed Ecuador. I club di Serie A, dunque, non scenderanno in campo questo weekend ma riprenderanno il cammino per il rush finale la prossima settimana.

Il Milan di Stefano Pioli scenderà in campo sabato 30 marzo alle ore 20:45 contro la Fiorentina: dopo tre vittorie consecutive, i rossoneri proveranno a consolidare il secondo posto in classifica, tenendo dietro la Juventus. Il tecnico rossonero è già al lavoro con i ragazzi rimasti a Milanello per preparare al meglio la delicata trasferta di Firenze. Tra questi c’è anche il calciatore francese Yacine Adli: il classe 2000, infatti, dopo aver giocato nelle giovanili della nazionale francese, non è ancora entrato nella nazionale maggiore di Deschamps.

Milan, Adli torna sul suo passato e racconta il tifo rossonero

Arrivato definitivamente al Milan nell’estate del 2022 dal Bordeaux, Adli nella prima stagione con la maglia rossonera rimane piuttosto ai margini della squadra di Stefano Pioli, tant’è che in estate si pensava ad una possibile cessione; la stagione successiva però, quella ancora in atto, Adli viene schierato dal tecnico rossonero nella linea dei tre centrocampisti e qui trova più minutaggio, siglando anche la sua prima rete con la maglia del Milan in Serie A.

Il centrocampista francese ha rilasciato un’intervista al settimanale Sportweek, che uscirà nella giornata di sabato. Di seguito un piccolo estratto del suo intervento, in cui ha parlato del suo passato e dei giudizi che lo colpivano:

Quando uno mi diceva ‘Non sai giocare, sei scarsissimo’, io sapevo che mi mancava ancora qualcosa, ma sapevo che qualcosa sarebbe arrivato. Io adesso cerco la calma, la serenità, mi piace sentire il rumore del niente, il suono della vita.

Adli ha poi voluto elogiare i tifosi del Milan, che fin da subito gli son rimasti impressi, soprattutto nelle partite a San Siro: