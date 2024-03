Allegri sulla classifica della Juve: attacco al Milan?

Al termine di Juventus-Atalanta, durante la conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha commentato il pareggio e commentato la nuova classifica.

Nella 28° giornata di Serie A, il Milan di Stefano Pioli ha conquistato tre punti importanti davanti il suo pubblico di San Siro contro l’Empoli: a regalare la vittoria ai rossoneri è stato Pulisic, nei minuti finali della prima frazione di gioco. L’attaccante statunitense, arrivato alla corte rossonera nella scorsa sessione estiva di mercato, come riportato da Opta, in questa stagione è stato coinvolto in 14 reti, divise in 8 gol e 6 assist. Un risultato importante per l’ex Chelsea, che finalmente sta trovando la giusta continuità nella rosa di Stefano Pioli e ha migliorato il proprio score stagionale. In settimana, i rossoneri sono attesi dal delicato ritorno degli ottavi di Europa League, contro lo Slavia Praga.

Nuova classifica Serie A, parla Allegri

Grazie alla vittoria di “corto muso” sull’Empoli, il Milan di Stefano Pioli raggiunge i 59 punti in classifica, scavalcando di fatto la Juventus che nel pomeriggio ha ottenuto soltanto un pareggio casalingo contro l’Atalanta: i bianconeri, infatti, sono scesi in terza posizione, a -1 dal Milan. Nell’ultimo mese, la squadra di Pioli ha recuperato molti punti sulla squadra di Massimiliano Allegri, trovandosi di fatto al secondo posto, dietro 16 punti dall’Inter capolista.

Al termine di Juventus-Atalanta, terminata con il risultato di 2 a 2, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per commentare il match e il delicato momento che sta vivendo la Vecchia Signora. Queste le sue parole:

Secondo posto perso? Il Milan ci ha rubato parecchi punti. È un’opportunità per noi, per darci nuovi stimoli e riprenderci il secondo posto.

Il tecnico bianconero dunque non ci sta sulla posizione persa in classifica dai suoi giocatori: in questa giornata, infatti, il Milan è riuscito a scavalcare la Juventus, dopo che nelle ultime uscite le due squadre si erano avvicinate sempre di più in classifica. Sia per Milan che Juventus, ad oggi, l‘Inter sembra inarrivabile, ma mancano ancora 10 partite alla fine della stagione ed è giusto continuare a conquistare punti per ottenere un posto nella prossima edizione della Champions League. In corsa ad un posto in zona Champions ci sono anche Bologna, Roma e Atalanta, con queste ultime due attualmente fuori.

Il messaggio di Allegri è abbastanza chiaro: l’obiettivo ad oggi è riprendersi il secondo posto, ai danni del Milan, e sarà interessante capire come le due squadre proseguiranno il loro cammino in campionato, tra incroci vari con gli altri club.