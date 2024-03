Ancora Di Bello, Lazio Milan non finisce mai: tifosi infuriati

L’arbitro Di Bello dopo il confusionario arbitraggio condotto in Lazio-Milan è riapparso sui social con un messaggio eloquente.

La ventisettesima giornata di Serie A porta ancora degli strascichi con sé nonostante non sia ancora giunta al termine. Difatti l’anticipo della suddetta giornata, Lazio-Milan, è stata al centro di molte polemiche ed ancora lo è. La partita ha visto vincere il Milan con il risultato di 0-1 ma fino al triplice fischio c’è stato un alone di mistero in merito alle decisioni prese in campo dall’arbitro Marco Di Bello.

Le partita tra i rossoneri e i biancocelesti non sono mai una partite tranquille e anche la ventisettesima giornata è stata caratterizzata da scontri di gioco e battibecchi piuttosto infiammati. L’arbitraggio di Marco Di Bello a Roma è sfuggito dalle sue mani e le polemiche sono molte ancora oggi. Sul banco d’accusa ora c’è un post social pubblicato dall’arbitro della sezione di Brindisi. I tifosi laziali sono infuriati e il post ha già creato polemiche.

Lazio-Milan, Di Bello nella bufera

L’arbitraggio non positivo di Lazio-Milan è costato caro all’arbitro pugliese. Ora starà per un pò lontano dai campi della Serie A ma il suo post pubblicato sui social fa discutere.

La partita andata in scena allo Stadio Olimpico Venerdì sera è finita al centro della bufera. La partita ha visto l’arbitraggio di Marco Di Bello della sezione di Brindisi, un’arbitraggio però che ha lasciato a desiderare nelle scelte prese in campo.

Una partita che nel corso del primo tempo è stata quasi soporifera, nessuna azione degna di nota, nessun gol, nessun cartellino soprattutto estratto dall’arbitro. Nella ripresa ecco che cambia la partita. Una serie di eventi che hanno portato all’arbitro l’estrazione di ben 11 cartellini gialli, costati un’espulsione a Pellegrini, e 2 cartellini rossi ai danni di Marusic e Guendouzi.

L’ira dei tifosi biancocelesti non è ancora stata placata perchè ecco che l’arbitro Di Bello, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato un post alquanto polemico. Nonostante la cattiva gestione della gara gli sia costato uno stop di un mese con ripartenza dalla Serie B Di Bello ha comunque voluto festeggiare un suo traguardo.

Difatti in occasione di Lazio-Milan Di Bello ha festeggiato le 161 direzioni nella massima serie italiana. Con un post sul suo profilo Instagram ha voluto celebrare il traguardo, ma ecco la polemica. Seguito da una foto e dalla didascalia come accompagnamento musicale l’arbitro ha scelto la canzone “Zitti e buoni” dei Maneskin, titolo chiaro ed eloquente.

Di certo non un messaggio positivissimo quello lanciato da Di Bello che forse vuole placare le polemiche dichiarandosi non colpevole di una cattiva direzione di gara.