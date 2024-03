Calabria: “Non è bello vedere questi episodi”, poi su Okafor e Ibra

All’Olimpico di Roma termina con il risultato di 0-1 la pazza sfida tra Lazio e Milan: Okafor regala i tre punti ai rossoneri.

La 27° giornata di Serie A si è aperta con uno dei due big match in programma, Lazio-Milan; il secondo si giocherà domenica sera, alle ore 20:45, al Maradona: a scendere in campo sarà il Napoli contro la Juventus.

Il match tra biancocelesti e rossoneri è terminato con il risultato di 0 a 1, a favore della squadra di Stefano Pioli: a due minuti dalla fine è Noah Okafor a regalare i tre punti ai proprio compagni. Dopo una sconfitta e un pareggio, dunque, il Milan torna alla vittoria, tornando a -1 dalla Vecchia Signora, che domenica è attesa dalla trasferta di Napoli. Con la vittoria, il Milan consolida anche il terzo posto, tenendo Bologna e Atalanta ad una giusta distanza.

Lazio-Milan non è stato affatto una partita tranquilla dal punto di vista della gestione: i biancocelesti hanno terminato il match in 8, rimediando di fatto 3 espulsioni; dopo il triplice fischio dell’arbitro, inoltre, a centrocampo c’è stato un momento di scontro tra i giocatori delle due rose, risoltosi pochi minuti dopo.

Al termine del match, ai microfoni di DAZN è intervenuto il capitano del Milan, Davide Calabria, che ha commentato così la vittoria:

Vittoria sofferta, ma a noi interessava portare a casa i tre punti. Non è così bello vedere questi episodi, quando succedono non si parla nemmeno di calcio. Nel calcio c’è adrenalina, non è un bello spettacolo per il pubblico e i ragazzi, ma capiranno che c’è un po’ di adrenalina in noi e può succedere.