Calciomercato Milan, la società ha deciso: può partire in estate

Il giocatore in estate potrebbe fare le valigie e viaggiare verso altri lidi. La notizia riporta due idee differenti tra il club e il giocatore.

Il Milan ieri sera ha conquistato Firenze con una prestazione buona. Arrivano tre punti sporchi, ma importantissimi ai fini della classifica per allontanare la Juventus e andare a saldare la seconda piazza. Un gol di Leao e sempre Loftus-Cheek fanno gioire il Milan e la panchina.

In quella panchina ieri sera non figurava però Simon Kjaer, attualmente fuori per infortunio muscolare. Il difensore danese al Milan ha avuto un impatto ottimo. Le ultime notizie però riportano differenti idee tra il giocatore e quello che il Milan, concretamente, vorrebbe fare con lui.

A fine stagione la decisione su Kjaer

Il difensore danese ha un’idea ben precisa. Zlatan Ibrahimovic sarà importante nella trattativa e il Milan dovrà capire come agire.

Dal 2020 veste la maglia rossonera ma Simon Kjaer al Milan è quasi rinato. Ora 35enne qualche acciacco fisico di troppo lo ha frenato ma Stefano Pioli è stato sempre bravo nel saperlo coinvolgere rendendolo, spesso, un leader in campo.

Nel giugno 2024 Simon Kjaer andrà in scadenza di contratto con il Milan. Secondo quanto riporta TuttoMercatoWeb il giocatore danese ha le idee precise, vorrebbe rinnovare il suo contratto di uno o due anni ancora per chiudere, presumibilmente, la sua carriera al Milan.

Il Milan invece la pensa in maniera diversa. La società al momento non è interessata in un suo rinnovo ma a fine stagione si parlerà comunque con il giocatore e sarà Zlatan Ibrahimovic a parlare con il 35enne danese. Dunque le prossime settimane saranno cruciali e si capirà quale futuro spetta al difensore.

Al Milan ha comunque messo a referto ben 118 presenze e il suo contributo, anche nell’anno dello Scudetto, è stato più che importante, soprattutto verso i gicoatori più giovani.