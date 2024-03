Calciomercato Milan, l’opinionista esalta il colpo: “Uno dei più importanti in A”

L’acquisto del giocatore durante la scorsa estate è stato di fondamentale importanza e lo conferma anche un noto opinionista.

In questa stagione il Milan ha affrontato periodi positivi e periodi negativi, come la conquista dell’attuale secondo posto in campionato e l’eliminazione ai gironi di Champions League. Di mezzo anche il passaggio del turno in Europa League e la vittoria dell’andata degli ottavi di finale della competizione contro lo Slavia Praga. La squadra di mister Pioli ha alternato grandi prestazioni a brutte sconfitte, che hanno tolto ad i rossoneri la possibilità di giocarsi fino alla fine lo scudetto.

Questa stagione ha visto alcuni giocatori del Milan comportarsi da veri e propri leader della rosa: da Giroud a Loftus-Cheek, passando per Reijnders e Leao. L’opinionista Marco Bucciantini ha elogiato uno dei colpi di mercato della scorsa estate, il quale è diventato una pedina fondamentale di questa squadra.

Milan, Bucciantini elogia l’acquisto estivo

Intervenuto a Sky Sport 24, l’opinionista Marco Bucciantini ha voluto esaltare l’acquisto di Christian Pulisic da parte del Milan. “Pulisic è diventato un leader di questo Milan, è in forma e cerca sempre di fare la giocata” ha esordito Bucciantini. L’opinionista ha poi continuato dicendo: “Da quando è in Italia è diventato più continuo e sta dimostrando di essere uno degli acquisti più importanti degli ultimi anni in Serie A“.

Il Milan lo ha acquistato dal Chelsea durante la sessione di mercato estiva per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. In questa stagione è riuscito a collezionare 26 presenze in campionato, segnando anche 8 gol e fornendo 6 assist. Da aggiungere a questi numeri ci sono le 6 presenze in Champions League e le 3 presenze in Europa League. Inoltre, in entrambe le competizioni è andato a segno una volta. Le prestazioni di quest’anno sono decisivamente incoraggianti per lo statunitense, il quale durante il periodo in Premier League con la maglia del Chelsea aveva fatto fatica a brillare.

Di fatto, sta tornando ai livelli del Borussia Dortmund, squadra che gli ha permesso di mettersi in mostra e che lo ha lanciato nel calcio che conta. D’altronde i gialloneri sono molto famosi per la loro attitudine a far sbocciare i giovani talenti. Con la maglia del Milan, Pulisic ha ritrovato sé stesso e non vuole fermarsi. Da qui alla fine della stagione avrà l’occasione di essere nuovamente decisivo e di portare i rossoneri in Champions League, proprio come ha fatto nell’ultimo turno di Serie A: la sua rete contro l’Empoli è stata fondamentale ed è valsa la vittoria.