Calciomercato Milan, super colpo dalla Francia: costa 40 milioni

Il Milan guarda nel campionato di Ligue 1. La società rossonera ha messo nel mirino un nuovo obiettivo di mercato.

Il Milan ha una priorità assoluta in vista della prossima sessione di mercato: rinforzare difesa e attacco. I nomi che continuano ad essere accostati alla società rossonera sul fronte retroguardia sono: Maxence Lacroix del Wolfsburg, Alessandro Buongiorno del Torino, Lilian Brassier, Tosin Adarabioyo del Fulham, Jakub Kiwior dell’Arsenal, Lloyd Kelly del Bournemouth e Aaron Anselmino del Boca Juniors. Mentre per quanto riguarda l’attacco, il Milan starebbe pensando a questi nomi per il dopo Giroud: Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona, Joshua Zirkzee del Bologna, Benjamin Sesko del Lipsia, Santiago Gimenez del Feyenoord, Jonathan David del Lille e Serhou Guirassy dello Stoccarda.

Il Milan sembra avere una linea ben precisa da seguire in vista della prossima sessione di calciomercato. Innalzare il tasso tecnico di difesa e attacco sarà lo scopo numero uno della società rossonera per l’estate. Tuttavia, i dirigenti del club lombardo starebbero cercando ulteriori innesti anche per il reparto di centrocampo. In tal senso, il Milan avrebbe messo nel mirino un giocatore che sta facendo bene nel campionato di Ligue 1. Si tratta di Khephren Thuram, attualmente in forza al Nizza. Il club rossonero starebbe pensando a lui per dare ulteriore qualità alla mediana.

Calciomercato Milan, pronto il colpo dalla Ligue 1

Non solo difesa e attacco, il Milan è intenzionato a rinforzare anche il centrocampo. La società rossonera, secondo il quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, avrebbe messo nel mirino Khephren Thuram, nonché fratello minore di Marcus e figlio di Lilian. Il giocatore classe 2001 sta attirando l’attenzione di molti club con le due prestazioni al Nizza, club con il quale ha totalizzato sin qui 160 presenze e 9 gol.

Il Nizza valuta il giocatore intorno ai 40 milioni di euro, ma vista la data della scadenza del contratto (30 giugno 2025), il Milan sembra essere sicuro di poter dare vita ad una trattativa al ribasso. Tuttavia, per arrivare a Khéphren Thuram, il club rossonero si vede costretto a competere con diversi top club della Premier League. Tra qualificazione in Champions League ed eventuali cessioni, il Milan ha comunque le risorse necessarie per poter recitare un ruolo da protagonista per la corsa verso Khéphren Thuram.

Khéphren Thuram, titolare inamovibile da quattro stagioni con il Nizza, sembra rispecchiare a pieno l’identikit del centrocampista ideale che cerca il Milan. Il club rossonero è a caccia di un giocatore che dia maggiore qualità, ma soprattutto quantità in mezzo al campo. Un ruolo importante nella vicenda potrebbe svolgerlo proprio il fratello Marcus. I due sono molto legati e quindi potrebbero decidere di ricongiungersi nella stessa città, Milano.