Camarda può rinnovare, ma il futuro è in bilico: piomba un altro club della Premier

Il giovane Francesco Camarda continua ad attirare l’attenzione. Spunta un altro club di Premier League sul calciatore del Milan.

Francesco Camarda è diventato un vero e proprio oggetto del desiderio per molti top club europei. Il giovane attaccante del Milan sta attirando l’attenzione rendendosi autore di prestazioni di assoluto spessore con la Primavera rossonera. Un talento, il più giovane ad aver esordito nel campionato di Serie A, che la società lombarda vuole preservare, tenendolo lontano dalle avance che arriveranno nella prossima estate. Il 10 marzo è passato, adesso la società rossonera può imbastire una vera e propria trattativa per blindare Francesco Camarda.

Ieri, il promettente centravanti classe 2008 ha compito 16 anni, età minima per poter sottoscrivere un contratto da professionista. Non sono mancati gli auguri di Rafael Leao su Instagram: “Auguri piccolo bomber”. Ora il Milan può mettere sottochiave il calciatore, ma i tempi vanno accelerati. Alla porta ci sarebbero diverse società pronte ad assicurasi le prestazioni del promettente Francesco Camarda. Tra le pretendenti, sarebbe spuntato un altro top club di Premier League.

Un’altra big di Premier League su Camarda

Il Milan si vede costretto ad accorciare i tempi per far sì che Francesco Camarda resti in maglia rossonera ancora a lungo. Sull’uscio della porta ci sarebbero diversi top club europei pronti a sfruttare l’occasione per mettere le mani sull’attaccante classe 2008.

Tuttavia, il club rossonero sembra non aver alcuna fretta. Il Milan, secondo il quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, prenderà in mano il discorso Camarda in estate. A partire da luglio, il club lombardo potrebbe guadagnare un anno di contratto sul giovane calciatore, facendolo firmare fino al 2027. Mentre blindarlo oggi, l’eventuale triennale arriverebbe solamente all’estate del 2026.

Nel frattempo, i club alla porta di casa Milan per Francesco Camarda iniziano a diventare tanti. Da tempo, il promettente attaccante rossonero è seguito da club del calibro di Manchester City e Borussia Dortmund. Di recente, sulla pista che porta al giocatore classe 2008 si è sarebbe inserita anche l’altra squadra di Manchester.

Francesco Camarda avrebbe attirato l’attenzione di un altro top club, tra i più storici della Premier League: il Manchester United. Tuttavia, c’è da ricordare che, stando alle norme dopo la Brexit, il trasferimento prima dei 18 anni è vietato.

Dunque, inizia a farsi sempre più nutrita la lista delle pretendenti per Francesco Camarda. Adesso, anche il Manchester United si starebbe interessando delle vicende legate al giovane attaccante del Milan. Al di là di quelli che potrebbero essere dei semplici rumors, la società rossonera prosegue il proprio lavoro con l’entourage di Camarda. L’obiettivo del Milan è quello di arrivare il più presto possibile alla fumata bianca, chiamata rinnovo. Sarà un estate caldissima per Francesco Camarda.