Chukwueze gioioso dopo il gol: il messaggio ai tifosi

Al termine di Hellas-Verona-Milan, vinta 3-1 dai rossoneri, Chukwueze ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

É da poco finita Hellas Verona-Milan, gara valida per la ventinovesima giornata di Serie A. A trionfare sono stati i rossoneri con il risultato di 3-1, grazie ai gol di Theo Hernandez, ammonito da diffidato quindi salterà Fiorentina-Milan, Pulisic, nono gol in campionato, e Samuel Chukwueze, primo gol in questa Serie A.

Vittoria importante per il Milan che allunga sulla Juventus terza, andando a +3, e mette pressione all’Inter, fresco di eliminazione agli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid, che stasera affronterà il Napoli a San Siro. L’Hellas Verona, invece, resta al quindicesimo posto, in piena lotta per non retrocedere, a +2 dal diciottesimo posto occupato dal Frosinone.

Chukwueze: “Molto bello trovare il gol” e il messaggio ai tifosi rossoneri

Intervistato, dopo la vittoria contro l’Hellas Verona, ai microfoni di Sky Sport, Samuel Chukwueze, esterno nigeriano classe ’99 del Milan, ha riportato le sue emozioni in seguito al gran gol del 3-1 che ha chiuso la partita.

“É stato molto bello per me trovare questo gol, sono contento per i tifosi”, ha detto l’ex Villareal. Parla poi della stagione difficile che sta vivendo, tra poco minutaggio e prestazioni deludenti: “Mia stagione? Non è stato facile all’inizio, chi gioca nella mia posizione sta facendo benissimo. Questo gol mi dà fiducia. Ringrazio i tifosi, continuerò a far gol.”.