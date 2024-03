City, PSG e non solo: il Milan rischia di perderlo

L’assalto delle big europee ai talenti rossoneri non si placano. Manchester City e PSG fra le altre sono pronte alla grande beffa.

E se il Milan di Stefano Pioli questa sera affronterà lo Slavia Praga a San Siro per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, la testa della dirigenza e di tanti tifosi è già al calciomercato estivo.

Nei giorni scorsi le voci su un possibile addio di Theo Hernandez direzione Bayern Monaco avevano scosso l’ambiente della tifoseria, che dopo essersi vista scippare Sandro Tonali dal Newcastle, non riuscirebbe a sopportare un’altra cessione così importante. Theo per questa squadra, ad oggi, rappresenta un vero e proprio asso nella manica in grado di spaccare la partita con le sue accelerate e trasformare un’azione innocua in potenzialmente pericolosa nel giro di pochi secondi.

Non c’è solo Theo però nei pensieri delle big europee che guardano in casa Milan per puntellare le loro rose.

Manchester City, PSG e Barcellona su Camarda: il piano del Milan per il rinnovo

Il baby talento rossonero si avvicina ai 16 anni ed è pronto a firmare il rinnovo con i rossoneri che però sembrano aver studiato un piano per il suo caso. Ne parla TuttoSport, spiegando come un rinnovo in questo momento farebbe cadere la scadenza nel 2026 – dato che il giocatore minorenne potrebbe firmare solo un triennale – mentre aspettando luglio si potrebbe firmare fino al 2027.

In ottica futura anche alla luce di quanto successo in passato con Gigio Donnarumma, il Milan cerca di cautelarsi il più possibile. Il giocatore non si fa distrarre però dalle voci di interessamenti europei – PSG, Manchester City, Barcellona e BVB i club più interessati – dando priorità totale ai rossoneri, squadra di cui è tifoso da sempre.

Crescere una prima punta con grande pazienza e al momento giusto lanciarlo di nuovo fra l’olimpo dei grandi è il primo obiettivo dei rossoneri che mirano a puntellare un reparto molto sofferente e carente negli ultimi anni. La crescita di un giovane italiano come Camarda quindi sarebbe un grande vanto e la società lo sa.

Nel frattempo il gioiellino numero 9 della Primavera continua ad incantare mezza Europa a suon di gol e giocate, già 6 le reti segnate fino a qui. Furlani e Moncada vogliono tenerselo stretto e proteggere la sua crescita personale e professionale. Pioli gli ha già fatto assaggiare l’erba di San Siro e al netto dell’emozioni il ragazzo è apparso ancora acerbo ma determinato a conquistarsi quel posto fra qualche anno.