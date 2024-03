Colombo da brividi: “Al Milan devo tutto”, poi il retroscena su Ibra

In occasione dell’intervista al canale Youtube della Gazzetta dello Sport Lorenzo Colombo ha voluto parlare del suo Milan.

Il Milan per questa stagione ha voluto girare in prestito, rimanendo in Serie A, alcuni dei suoi talenti. Tra questi troviamo ad esempio Maldini, figlio d’arte, o Lorenzo Colombo, entrambi spediti al Monza dalla vecchia conoscenza rossonera Adriano Galliani.

I due giocatori dovranno farsi le ossa ed entrambi, da ex, hanno già fatto male al loro Milan. Lorenzo Colombo difatti si trova al suo quarto prestito in carriera da quando è al Milan e forse, il prossimo anno, potrà essere a pieno regime per i rossoneri divenendo centrale nel progetto. Ad ora a Monza sta cercando di migliorarsi e mettere su esperienza. Al canale Youtube della Gazzetta dello Sport ha avuto modo di parlare delle sue esperienze rossonere e non solo; le sue parole.

Colombo e il suo amore verso il Milan

Il giovane attaccante italiano ora è in prestito al Monza, a giugno farà il suo ritorno a Casa Milan e lì bisognerà capire poi quale sarà il suo futuro. Intervistato al canale Youtube della Gazzetta dello Sport, il 22enne è ancora legato al Milan:

“Il mio percorso al Milan è stato fondamentale per la mia crescita come giocatore, uomo, come tutto. Al Milan io devo tutto, davvero, è la mia seconda casa”.

Così esordisce il giovane attaccante che al Milan, appunto, deve tutto per averlo cresciuto e fatto esordire tra i grandi. Dalle giovanili fino al primo gol in rossonero e le emozioni ad esso connesse:

“Il momento più bello col Milan probabilmente è il mio primo gol, nei preliminari di Europa League contro il Bodo Glimt”.

Poi parla anche di Zlatan Ibrahimovic. Figura a lui cara poiché hanno diviso il reparto offensivo per diversi mesi e per lui lo svedese è stato una sorta di padrino:

“Ibrahimovic è un compagno che ti da tanto emotivamente secondo me, fa alzare il livello a tutti. Ti porta sempre a fare qualcosa in più. Non ti fa sentire abbastanza in un certo senso, ovvero che è sempre pronto a spronarti, a starti dietro, se sbagli devi subito reagire. Una figura del genere si sente, dà tanto alla squadra, all’ambiente”.

Così si esprime sull’attuale figura di rilievo del Milan che, come detto da Colombo, fa alzare il livello. Dalle parole di Colombo si evince anche come una figura, come quella di Ibra, sia fondamentale ma soprattutto quanto sia voluta anche dai giocatori stessi.