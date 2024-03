Dal Real Madrid al Milan: colpo incredibile

Il Milan pensa già al futuro e alla prossima sessione di mercato: è stato proposto un giovane talento del Real Madrid.

Mentre la squadra di Stefano Pioli è impegnata nella preparazione dell’ottavo di finale d’andata di giovedì 7 marzo a San Siro contro lo Slavia Praga, la società rossonera è già all’opera per costruire una rosa competitiva in vista del prossimo anno. Infatti l’obiettivo è di migliorare i risultati ottenuti in questa stagione sia in campionato, dove cercherà di lottare per la conquista del titolo, e sia in Champions League (la qualificazione al momento è alla portata), dove proverà a migliorare il deludente terzo posto del girone di ferro di questa edizione. Le ultime indiscrezioni riportano come un giovane talento del Real Madrid sia stato proposto al Milan per la prossima estate.

Milan, il primo acquisto può arrivare dalla Spagna

Il giocatore proposto al Milan secondo TuttoSport risponde al nome di Arda Guler, talento turco classe 2005 di proprietà del Real Madrid. Il club spagnolo vorrebbe replicare l’affare Brahim Diaz, girando Arda Guler in prestito per una o più stagioni ai rossoneri. Infatti i tre anni anni al Milan di Brahim Diaz hanno contribuito a costruire il giocatore che in questo momento sta stupendo tutti con la maglia della squadra allenata da Ancelotti. Tuttavia, la società rossonera sarebbe contraria ad un’operazione in stile Brahim poiché non vorrebbe perdere facilmente un giocatore così talentuoso.

Arda Guler è stato acquistato la scorsa estate dal Fenerbahce per una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di euro dal Real Madrid, che ha battuto la concorrenza degli altri top club europei. Le aspettative per il turco erano molto alte ma i tanti infortuni lo hanno tenuto lontano dal terreno di gioco, tanto che i minuti da lui giocati in questa stagione sono soltanto 92. Inoltre con l’arrivo a Madrid a partire dalla prossima stagione del brasiliano Endrick e l’eventuale acquisto del fenomeno francese Kylian Mbappé, il classe 2005 non troverà spazio nelle gerarchie di Carlo Ancelotti e sarà sicuramente ceduto.

L’intenzione del Real Madrid, però, è quella di non perderlo definitivamente e quindi di girarlo solamente in prestito. L’idea di proporlo al Milan nasce dagli ottimi rapporti che intercorrono tra i due club dopo le tante trattative intavolate in passato, come ad esempio quelle per Theo Hernandez e il già citato Brahim Diaz. Da capire se nei prossimi mesi i rossoneri decideranno di affondare il colpo per Arda Guler e con quale formula il Real lo lascerà partire.