Dalla Lega, cambio imprevisto: ci rimette il Milan

Potrebbe cambiare tutto per il Milan e non in meglio. C’è la possibilità di un cambio imprevisto da parte della Lega per la prossima stagione.

Il Milan è pronto a ripartire per il finale di stagione. Prima della ripresa, però, potrebbe accadere qualcosa da parte della Lega in vista della stagione 2024/2025. Un imprevisto in cui i rossoneri potrebbero rimetterci. Il possibile cambio di programma non deve distrarre il Milan che ha ancora due obiettivi per terminare al meglio l’annata. Quello principale è l’Europa League: arrivare fino in fondo e vincere la competizione significherebbe ridare gloria alla società con un nuovo trofeo internazionale. L’altro obiettivo è mantenere il secondo posto dopo la rimonta completata ai danni della Juve.

Proprio la posizione in classifica a termine della stagione riguarda il possibile cambiamento che potrebbe derivare dalla Lega: l’imprevisto e lo scenario proposto andrebbero a discapito del Milan. Il secondo posto, dunque, sarebbe importantissimo per il club rossonero ma potrebbe non bastare se la Lega decidesse di cambiare una regola. Il verdetto si saprà il prossimo venerdì quando ci sarà l’assemblea delle Lega.

Supercoppa: la partecipazione del Milan dipenderà dalla decisione della Lega

Venerdì 29 marzo i club di Serie A si riuniranno per decidere se mantenere il nuovo format della Final Four o tornare alla finale secca per quanto riguarda la Supercoppa. Il trofeo, che si giocherà di nuovo in Arabia Saudita, potrebbe vedere la partecipazione del Milan in caso di arrivo al secondo posto. Nelle ultime ore, però, girerebbe la voce che si ritorni alla finale secca, almeno quanto riferito dal quotidiano La Repubblica.

A votare contro la Final Fuor sarebbero Inter e Juve che vorrebbero tornare alla vecchia modalità per aggiudicare la Supercoppa italiana. I nerazzurri, ormai quasi certi della vittoria dello scudetto, avrebbero la certezza della partecipazione in entrambi i casi. I bianconeri, invece, se dovesse rimanere la Final Fuor, parteciperebbero anche solo in caso di arrivo in finale di Coppa Italia. Se si dovesse votare per il ritorno alla gara secca solo la vittoria della Coppa Italia garantirebbe l’accesso.

Il Milan deve sperare, dunque, che il format inserito per la prima volta quest’anno venga riconfermato e, in questo caso, con l’arrivo al secondo posto partirebbe per l’Arabia. Nell’altro caso sarebbe escluso in quanto non è tra le possibili vincitrici della Coppa nazionale. Ci sono, però, delle buone speranze: a favore della Final Four, infatti, ci sarebbero anche i club medio-piccoli perché porterebbe nella casse della Lega 32 milioni di euro e anche loro ne avrebbero un piccolo vantaggio.