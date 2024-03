David-Milan, c’è la svolta: il gesto del giocatore agevola l’affare

Si agevola la trattativa che potrebbe portare in rossonero Jonathan David, attaccante del Lille: il gesto del giocatore con la dirigenza.

Il Milan si sta già muovendo per il calciomercato estivo. I rossoneri, infatti, dopo una stagione complicata che li ha visti retrocedere in Europa League essendo arrivati terzi nel girone di Champions e che li vede al secondo posto in campionato, a -14 dall’Inter, stanno già cercando futuri tasselli per la rosa di Stefano Pioli.

Infatti la società rossonera vorrebbe rinforzare alcuni dei reparti della rosa, non considerati all’altezza per poter puntare alla vittoria della Serie A nella prossima stagione. Si cerca un nuovo numero 9, vista la possibile partenza di Giroud in estate direzione Stati Uniti e le condizioni fisiche di Okafor, spesso soggetto ad infortuni durante la sua prima stagione in Italia.

Tra i profili seguiti dal Milan spicca sicuramente il nome di Jonathan David, attaccante canadese classe 2000 del Lille, da tempo obiettivo di mercato dei rossoneri. Il centravanti, arrivato in Francia nell’estate del 2020 per 27 milioni di euro dal KAA Gent, si è subito distinto in Ligue 1 per il suo fiuto del gol abbinato alla grande tecnica.

Con il Lille finora David ha giocato 173 partite segnando 80 gol e fornendo 16 assist ai suoi compagni. Una delle poche note positive del Lille, quarto in classifica, in questa stagione; il classe 2000 infatti è il secondo capocannoniere del campionato francese, dietro a Mbappe con 24 reti, avendo segnato fin qui 15 gol.

Milan, David ha deciso sul suo futuro: la scelta dell’attaccante

Trattativa tra le due squadre finora mai decollata, vista l’alta valutazione del club francese per il talentuosissimo attaccante. Però, con il contratto che scadrà nel giugno 2025 e l’ambizione di un passo in avanti per la propria carriera, sembra che Jonathan David sia molto vicino a lasciare il Lille quest’estate.

La squadra allenata da Paulo Fonseca, infatti, non vuole perdere il proprio attaccante a parametro zero e proprio per questo potrebbe voler monetizzare sul canadese, acquistato ormai 4 anni fa per 27 milioni di euro. Occasione, quindi, molto ghiotta per il Milan, che potrebbe scegliere il classe 2000 come futuro centravanti della rosa.

Trattativa sicuramente agevolata, visto l’ultimo anno di contratto che lo lega al Lille, che farà scendere drasticamente il prezzo del giocatore. I rossoneri, però, non sono gli unici ad aver messo gli occhi su Jonathan David; il Napoli, infatti, se dovesse cedere Osimhen, sempre più lontano dagli azzurri, quest’estate, potrebbe provare ad accaparrarsi l’attaccante canadese per sostituire il nigeriano.