Derby di lunedì, c’è la rivelazione: “L’ha chiesto il Milan”

Si infuoca il clima milanese ad un mese dal Derby della Madonnina. Domani è attesa l’ufficialità della data, e nel frattempo spunta il retroscena sulla scelta influenzata dalle richieste del Milan.

Nonostante sia ancora inverno e le temperature stentino a decollare, il clima nel capoluogo lombardo comincia a salire in vista del caldissimo e sempre infuocato match fra Milan e Inter. Una partita importante per la città di Milano e, quest’anno più che mai, per la classifica finale della Serie A.

Se le sorti della campionato resteranno invariate sino al 22 di aprile, fra Nerazzurri e Rossoneri sarà proprio scontro diretto, con i ragazzi di Pioli pronti ad evitare una seconda debacle dopo il rocambolesco 5-1 dell’andata.

Aprile sarà un mese fondamentale per la formazione rossonera: agli impegni di campionato, si intrecceranno le due partite valide per la Semifinale di Europa League. Uno scontro tutto italiano che ricorda la Semifinale di Champions League dello scorso anno, giocata contro i cugini nerazzurri.

Proprio la competizione europea da disputare sembra essere la motivazione per cui il Milan ha chiesto il posticipo della stracittadina in campionato. Il retroscena delle scorse ore.

Milan: il motivo dietro la richiesta di posticipo

Non appena è stata resa nota la volontà di posticipare il Derby della Madonnina dalla domenica al lunedì, si sono susseguite diverse polemiche e battibecchi. Chiacchiericcio generale, dunque, a cui ha voluto dare una risposta Andrea Butti, responsabile – fra i tanti – della gestione del calendario di Serie A.

Ospite a TeleLombardia, ecco il commento sull’assegnazione dello slot per la 33esima giornata:

Milan-Inter è uno dei nostri prodotti migliori, che vogliamo esportare per valorizzare il nostro calcio, e quindi farlo vedere in tutto il pianeta. Dovremmo trasmetterlo tra le 16 e le 17 della domenica, come fa la Premier con la sua miglior partita. Se lo facessimo ci accuserebbero di favoritismo nei confronti di chi non partecipa il giovedì alla competizione europea, l’Inter. Inter-Juve a febbraio è stato il picco d’ascolti, il derby ci aspettiamo possa fare di più la domenica sera. Ma abbiamo le esigenze sportive: si gioca il ritorno a Roma di Europa League il giovedì con ipotesi di supplementari, il Milan ci ha chiesto il lunedì sera che però è uno slot di co-esclusiva DAZN-Sky.

Dopo il sorteggio di Europa League, dunque, slitta il programma che precedentemente era stato fatto in ottica Serie A. Complice il pressing da parte del Milan, che vuole garantirsi un giorno in più per preparare al meglio la cruciale sfida contro i Nerazzurri.