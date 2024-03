Disastro Milan, Pioli al centro delle discussioni: cambiamento necessario!

Vittoria con amaro in bocca quella ottenuta dal Milan contro lo Slavia Praga nella gara di andata degli ottavi di finale. Segnali preoccupanti per Pioli

Il Milan nella serata di ieri, allo Stadio San Siro, nella gara valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, ha ospitato lo Slavia Praga. Una compagine che, sulla carta, era decisamente alla portata dei rossoneri. Oltre questo, un altro episodio, ha messo in discesa la strada per la squadra di Stefano Pioli. Al minuto numero 26 del primo tempo, Diouf è stato espulso per un brutto intervento ai danni di Christian Pulisic.

Il Diavolo non ha saputo approfittare pienamente della condizione favorevole del vantaggio numerico. Alla rete dell’1-0 di Giroud ha subito risposto la formazione ceca con il tiro da fuori di Doudera. Salvo poi portare sul 3-1 il risultato negli istanti finali della prima frazione di gioco dando segnali positivi. Nella ripresa un Milan troppo lezioso non ha spinto in maniera insistente sull’acceleratore e sugli sviluppi di un calcio piazzato lo Slavia Praga ha accorciato nuovamente le distanze segnando la seconda rete in inferiorità numerica. Sull’asse Leao-Pulisic è arrivato poi il definitivo 4-2

Milan in 11vs10, dato preoccupante con Pioli

Dal 2019 ad oggi con Stefano Pioli in panchina in situazioni di superiorità numerica, e quindi di vantaggio (almeno teorico), il Milan non è stato in grado nella maggior parte delle volte di approfittarne in maniera concreta. I rossoneri hanno messo a segno (giocando 11vs10) 9 gol subendone addirittura 7, con una differenza reti di appena più 2. Al contrario, ritrovatosi in inferiorità, il Diavolo ne ha realizzati 5 ed incassati 14.

Un dato che potrebbe sembrare marginale, ma non lo è affatto, ne è la conferma la gara di Europa League andata in scena ieri sera. Il Milan non ha approfittato pienamente del cartellino rosso ai danni degli avversari. Il successo con due gol di scarto regala sì alla squadra di Pioli un vantaggio che però non può essere sufficiente per affrontare a cuor leggero la sfida di ritorno in Repubblica Ceca. Il precedente con il Rennes (finito poi in maniera positiva) non può lasciare tranquillo l’ambiente.

Troppi gol subiti dal Milan, il nostro pensiero su questo dato

Il tema dei gol subiti è centrale nell’analisi di questo Milan, l’uscita anticipata dallo corsa per lo Scudetto è passata in primis dai problemi difensivi. Questo dato sottolinea come sia necessaria una svolta, perché non è ammissibile concedere tanto anche in superiorità numerica. Da questi dettagli passano le stagioni, soprattutto quando quest’ultime dipendono da una competizione ad eliminazione diretta. Pioli è chiamato a portare il Milan in fondo all’Europa League, ma la sensazione è che serva un’inversione di tendenza per la retroguardia.