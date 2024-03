Europa League, salterà i quarti: batosta per Pioli

Dopo la tegola Maignan, il Milan di Pioli ha incassato un’altra brutta notizia dal match contro lo Slavia Praga.

Non c’è tregua per le brutte notizie in casa Milan. Dopo la brutta batosta arrivata con l’infortunio di Mike Maignan, il tencico rossonero, Stefano Pioli, ha incassato un’altra pesante notizia. In vista dell’accesso ai quarti di Europa League, il tecnico rossonero non potrà contare su uno dei suoi pilastri portanti della difesa per il match d’andata. Per la possibile prima gara dei quarti, il Milan dovrà fare a meno di Tomori.

Tomori salta la prossima gara di Europa League

Non ci sarà Fikayo Tomori in occasione dell’eventuale gara d’andata dei quarti del Milan di mister Stefano Pioli. A margine della sfida di ritorno degli ottavi di Europa League contro lo Slavia Praga, il difensore inglese ha subito un’ammonizione pesantissima per mano del direttore di gara Glenn Nyberg.

Fikayo Tomori si è reso autore di un brutto fallo su Chytil, che gli è costato caro in ottica quarti di finale di Europa League. Il centrale del Milan ha incassato l’ammonizione in stato di diffida e quindi sarà costretto a scontare un turno di squalifica. Dunque, per la prima gara dei quarti di finale, la squadra lombarda di mister Stefano Pioli dovrà fare a meno di uno dei suoi perni portanti della propria retroguardia. I sorteggi per i quarti di finale di Europa League andranno in scena domani alle ore 13:00 presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon.

Restano ancora in stato di diffida, invece, Musah, Calabria e Maignan. Proprio quest’ultimo, è stato obbligato a lasciare il terreno di gioco contro lo Slavia Praga dopo alcuni minuti dall’inizio del match. Il portiere francese è andato ko in seguito ad uno scontro di gioco, riportando un tramuta contusivo al ginocchio destro. A stretto giro, lo staff medico rossonero sottoporrà l’estremo difensore ex Lille ad esami strumentali per capire la reale entità dell’infortunio.

Dunque, nel corso del match di ritorno con lo Slavia Praga, sono arrivate due pesanti tegola per mister Stefano Pioli, che riguardano appunto Mike Maignan e Fikayo Tomori. Nonostante la doppia brutta notizia, il Milan è riuscito comunque ad incanalare la partita sui binari giusti, frutto anche della superiorità numerica, propiziata dall’espulsione diretta di Holes. Un vantaggio che la squadra rossonera ha sfruttato al meglio a margine del primo tempo, chiuso con il netto punteggio di 3-0. A mettere in discesa la gara per i rossoneri sono stati i gol di Pulisic, Loftus-Cheek e Rafael Leao.