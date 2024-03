Futuro Camarda, la grande rivale tenta la beffa: tutto in bilico

Il destino del baby calciatore del Milan è ancora in bilico. L’attaccante potrebbe non rimanere in rossonero e per il club di Milanello c’è il rischio beffa.

Il Milan può ancora godersi la vittoria di ieri in Europa League contro lo Slavia Praga. L’andata degli ottavi è terminata con il risultato di 4-2 in favore dei rossoneri che sono stati capaci di sfruttare l’uomo in più dal 26′ in poi. Resta il rammarico per i due gol presi nonostante la superiorità numerica ma c’è fiducia in vista del ritorno tra una settimana in Repubblica Ceca. Il cammino europeo del Milan può diventare ancora più interessante tenendo in considerazione che è diventato l’unico obiettivo stagionale da poter portare a termine.

Sarà proprio a fine stagione che i rossoneri faranno tutte le considerazioni su squadra e staff. Ci dovrebbero essere molti cambiamenti all’orizzonte ma con l’obiettivo di portare il club sempre ad alti livelli. Per il prossimo campionato si punterà alla vittoria del ventesimo scudetto della società e per farlo bisognerà affidarsi anche a volti e talenti nuovi. Tra questi potrebbe esserci il baby attaccante Camarda che, secondo alcune indiscrezioni, vede il suo futuro meno rossonero rispetto a qualche mese fa.

Il futuro di Camarda al Milan: tutto ancora in bilico

Domenico Francesco Camarda compirà 16 anni. Ciò significa che il più giovane calciatore ad esordire in Serie A può firmare il suo primo contratto da professionista. Tutti si aspetterebbero una firma con il Milan, la squadra che lo ha fatto giocare nel calcio che conta a 15 anni. La realtà potrebbe essere un’altra e all’orizzonte ci sarebbe anche la possibilità che il ragazzo possa trasferirsi all’Inter.

Come riportato dal Corriere dello Sport Camarda, infatti, piace tanto ai nerazzurri che hanno chiesto informazioni su di lui. Sarebbe una beffa clamorosa per il Milan lasciar andare il giovane talento e vederlo vestire la maglia dei cugini.

Su Camarda, però, c’è mezza Europa. In particolare molte squadre della Premier League come Manchester City, Arsenal e Tottenham non solo hanno chiesto informazioni ma hanno mandato alcuni osservatori per visionarlo meglio. Tenendo in considerazione la grande disponibilità economica di questi club, il Milan rischia di perdere sul serio il suo giovane attaccante.

La società rossonera sa che da domenica Camarda può firmare con chiunque e, dunque, vorrebbe proporgli un triennale, il massimo consentito per un minorenne, a partire da luglio in modo da tenerlo con sé fino al 30 giugno del 2027.