Futuro Conte, offerta dall’estero: la decisione sul Milan

Antonio Conte al Milan si farà? Il tecnico salentino vorrebbe ritornare in Italia, ma giunge un’offerta allettante dall’estero.

Antonio Conte, uno dei nomi più noti e discussi nel mondo del calcio, si trova al centro dell’attenzione mentre valuta il suo ritorno alle scene della gestione tecnica dopo un anno di pausa. Con la speculazione che circonda il suo futuro, l’entusiasmo cresce tra i tifosi e gli addetti ai lavori, mentre ci si chiede quale sarà la prossima tappa nella carriera dell’ex allenatore di Juventus e Inter.

Diverse voci di mercato vedevano Conte vicino al Milan: dopo l’avventura in bianconero e in nerazzurro, Conte potrebbe ritornare in Italia, a Milano, su una panchina diversa da quella nerazzurra. Se all’inizio il futuro di Pioli sembrava lontano dal Milan, adesso le carte in tavola si sono nuovamente mischiate, dunque resta in bilico il nome per la panchina rossonera della prossima stagione. Conte, comunque, è un profilo che interessa molto. Ma allo stesso tempo la concorrenza è spietata.

Milan, per Conte in panchina arriva la concorrenza del Bayern Monaco

Riaffermarsi nel calcio italiano con una nuova avventura in rossonero, oppure proseguire all’estero? Questo è il dilemma per Antonio Conte. Il tecnico salentino è stato più volte avvicinato al Milan, e rappresenterebbe uno dei nomi papabili per guidare il club rossonero nella prossima stagione.

Ma il Milan deve fare i conti con una concorrenza di tutto rispetto, in quanto quello di Conte è un profilo che interessa non solo in Italia, ma anche all’estero. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’allenatore pugliese avrebbe voglia di mettersi in gioco nuovamente in Italia, ma dall’estero è pronta un’offerta per assicurarsi il tecnico. Il Bayern Monaco, infatti, a breve dovrebbe presentare un’offerta ufficiale per Conte.

Conte, insomma, è corteggiato sia dal Milan, che nutre interesse per l’allenatore da tempo, che dal Bayern Monaco. Il club bavarese non ha perso tempo e vuole un nome importante per il sostituto di Tuchel. Qualora il Bayern presentasse un’offerta monstre, Conte sarà messo alle strette su una decisione cruciale per il suo futuro. Tra l’altro, non è da escludere anche un suo clamoroso ritorno alla Juventus.

Intanto la panchina del Milan continua a rimanere in bilico. Al momento, infatti, nessuna certezza per la prossima stagione, e se il nome di Conte saltasse, allora i rossoneri saranno costretti a virare su altri profili.