Futuro Pioli, il giornalista lancia la provocazione: “Chi farebbe meglio?”

Il Milan esce vittorioso dalla sifda rischiosa dell’Olimpico e Pioli conquista tre punti importanti. Il commento del giornalista sull’allenatore è eloquente.

Milan-Lazio non è mai una gara banale. Da sempre, infatti, è una partita che accende gli animi dei protagonisti in campo. Ieri sera lo spartito allo Stadio Olimpico è stato il solito e, le due squadre, si sono date battaglia fino al post-partita, dove i giocatori sono anche passati alle mani dopo il triplice fischio. I rossoneri riescono a portare a casa tre punti sporchi per blindare ancora di più quel terzo posto confortevole che alla dirigenza, però, continua ad essere stretta.

Stefano Pioli tuttavia è un amante del rischio. Il doppio cambio nel corso della ripresa operato in difesa ha spaventato tutti i tifosi che erano incerti delle reali condizioni di Tomori, rientrante dopo due mesi e più di stop, affiancato da un Thiaw ancora in recupero e annebbiato. Azzecca invece la lotteria con Okafor che regala il gol vittoria seguito da un bacio sullo stemma rossonero. Molti continuano a screditare il lavoro del tecnico, molti altri invece sono convinti che al suo posto, forse, nessuno avrebbe fatto meglio. Il noto giornalista e telecronista italiano, Carlo Pellegatti, è un sostenitore di Pioli e le sue parole sono chiare.

Pioli, Pellegatti sicuro del tecnico emiliano

Il giornalista, noto tifoso del Milan, con le sue parole elogia il lavoro di Stefano Pioli al club di Milano ed è sicuro che nessun’altro avrebbe fatto meglio di lui con la stessa rosa a disposizione.

Il Milan è una squadra altalenante e le ultime uscite ne sono la prova. Una squadra ancora acerba che psicologicamente non gode di ottima forma in gara. La partita di ieri sera, vinta contro la Lazio, è un’immagine perfetta di come il Milan in una stessa partita possa offrire due facce della stessa medaglia.

Stefano Pioli riesce a portare a casa un risultato sporco che serve alla classifica e utile per la qualificazione alla prossima Champions League e Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso del Milan, è felice del lavoro svolto da Pioli; queste le sue parole:

Scegliete voi il più grande allenatore che volete, e vi chiedo, con questa squadra riuscirebbe ad avere questi risultati? Vedo gli sforzi di Stefano Pioli, ha una squadra che non sempre riesce a compiere grandi prestazioni, vediamo se riuscirà a compiere un’altra bella impresa e portarci ai quarti di finale di Europa League.

Così il giornalista, e telecronista, incorona Pioli elogiando il suo operato e i suoi numeri che, certamente, sono a favore del tecnico e che in silenzio, senza fare rumore, sta riuscendo a ritagliarsi uno spazio importante nella storia del Milan.