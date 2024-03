Futuro San Siro, non è finita: succederà venerdì

Ulteriori novità per quanto riguarda il futuro di San Siro e del possibile nuovo stadio. Venerdì la data da segnare sul calendario.

Il tema Stadio è ormai uno di quelli che sta facendo più discutere, sia per quanto riguarda il Milan che per quanto riguarda l’Inter. Entrambi i club hanno manifestato la loro intenzione di allontanarsi da San Siro, con l’obiettivo di costruire un nuovo impianto che possa permettere alle società di avere maggiori introiti, oltre ovviamente alla volontà di far giocare le rispettive squadre in una struttura più moderna e più all’altezza dei top club europei.

Ad avere idee contrarie è ovviamente il Comune di Milano che preferirebbe percorrere la strada della ristrutturazione, continuando così ad intascare i soldi dei due club. Il sindaco Giuseppe Sala si è fatto portavoce di questa possibilità, che è stata inizialmente scartata da Gerry Cardinale, volenteroso di regalare al club un nuovo impianto.

Nei prossimi giorni ci saranno però altre novità, con un incontro che dovrebbe verificarsi il prossimo venerdì tra i rappresentanti di Milan ed Inter e WeBuild, la società che ha proposto il piano di ristrutturazione di San Siro, accolto con gioia dal Comune di Milano. Si prospetta quindi un weekend di fuoco con il tema Stadio che continuerà a far parlare.

Ristrutturazione San Siro: venerdì l’incontro

Negli scorsi giorni il sindaco Sala aveva affermato che ci sarebbe stato in settimana un incontro tra le due società e WeBuild per capire il da farsi e capire se ci possano effettivamente essere i margini per una ristrutturazione. La data dovrebbe dunque essere quella di venerdì, considerando che giovedì il Milan sarà impegnato in Europa League per l’andata degli ottavi di finale contro lo Slavia Praga. A rappresentare i due club ci saranno inoltre molto probabilmente il presidente del Milan Paolo Scaroni e l’ad dell’Inter Alessandro Antonello.

Nelle scorse settimane l’opzione ristrutturazione non era stata vista di buon occhio dalle due società (soprattutto dal Milan), ma i costi decisamente minori e la storia di San Siro potrebbe capovolgere tutto. Il prossimo venerdì potrebbero dunque esserci maggiori novità, ma quel che è certo è che i due club stanno seriamente considerando la possibilità di ristrutturare San Siro ed è chiaro che i tifosi, da sempre affezionati al loro stadio, non sarebbero di certo scontenti. Resta però da capire se anche le casse societarie sorriderebbero come i tifosi.