Futuro Zirkzee, blitz dalla Premier: Milan a rischio

Sirene dalla Premier League per Joshua Zirkzee. Il Milan rischia di vedere sfumare il suo prossimo obiettivo di mercato.

Joshua Zirkzee è una delle rivelazioni più sorprendenti in questo campionato di Serie A. Il giovane attaccante olandese sta mettendo in mostra tutto il suo reale talento con la maglia del Bologna, rendendosi protagonista di una stagione entusiasmante con i colori della squadra emiliana. A suon di gol, il centravanti scuola Bayern Monaco sta trascinando la formazione di Thiago Motta verso il sogno Champions League. L’ultimo exploit è arrivato a margine della sfida contro l’Atalanta, dove Joshua Zirkzee ha festeggiato la convocazione della nazionale Orange andando in gol. Con la rete rifilata ai bergamaschi, l’attaccante classe 2001 ha raggiunto la doppia cifra, suscitando ancor più interesse di molti top club.

Joshua Zirkzee è da tempo uno dei pallini più intriganti in casa Milan. La società rossonera starebbe seguendo con molto interesse la situazione che gira intorno all’attaccante olandese, con lo scopo di affondare il colpo nella prossima sessione estiva di calciomercato. Tuttavia, la concorrenza per il giovane centravanti sarebbe serrata e spietata. Il talento di Joshua Zirkzee è apprezzato da molti top club del panorama europeo, l’ennesima prova è arrivata a margine dell’ultimo impegno del Bologna.

Zirkzee può lasciare la Serie A: Milan in apprensione

Per arrivare a mettere le mani su Joshua Zirkzee, il Milan si vedrebbe costretto a battere la concorrenza di molti club blasonati e con un budget decisamente più ricco rispetto alla società rossonera. In occasione dell’ultima sfida di campionato, l’attaccante olandese è stato il protagonista assoluto della rimonta del Bologna in quel di Bergamo. Nel corso del match con l’Atalanta, Zirkzee ha ancora una volta messo in mostra una prova di gran classe, mostrandosi un vero e proprio leader.

La prestazione di Joshua Zirkzee in quel di Bergamo non è passata inosservata, anche perché sugli spalti del Gewiss Stadium era presente un pezzo di storia della Premier League: il Manchester United. In occasione della sfida Atalanta-Bologna, secondo ‘TuttoSport’, Joshua Zirkzee è finito sotto la lente d’ingrandimento di un emissario dei reds devils. Il Manchester United starebbe preparando l’assalto per l’estate.

Non solo il Manchester United, per Joshua Zirkzee si sarebbero mossi anche gli osservatori dell’Arsenal. Gli scout dei Gunners erano in Italia qualche settimana fa, in occasione del match Lazio-Bologna. Tuttavia, non è escluso che l’attaccante olandese possa seguire il suo attuale allenatore, Thiago Motta, in una nuova esperienza. Il tecnico del Bologna è corteggiato da diversi club, tra cui Milan e Juventus.

Il Bologna si prepara a mandare in porto una mega plusvalenza in vista dell’estate. Due anni fa, la società emiliana sborsò appena 8,5 milioni per Zirkzee, che adesso ne vale circa 60 milioni di euro. Dalla possibile cessione dell’attaccante olandese ne gioverà anche il Bayern Monaco, che si è preservata il 50% sulla futura vendita. Inoltre, proprio i bavaresi potrebbero riprenderselo pagando 40 milioni alla società di Saputo. Insomma, c’è la fila per Joshua Zirkzee.