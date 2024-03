Il giornalista tuona: “Il Milan si deve rimproverare questa cosa”, poi sulla sfida con la Roma

Ogni sosta che si rispetti prevede un bilancio del momento. Il giornalista ha dato un’analisi personale sull’operato del Milan.

La quiete prima della tempesta. Questi giorni di pausa rappresentano la calma prima della burrasca. Il Milan si gioca tutto nei prossimi due mesi. Il mirino dei rossoneri è già puntato verso la doppia sfida alla Roma in Europa League. Un testa a testa che può sbilanciare gli equilibri di una stagione finora modesta. A bocce ferme, però, si possono già tirare le prime somme, anche in ottica futura.

Ci ha pensato Pierluigi Pardo, ospite dell’evento organizzato dal Milan “Tutti i colori dello sport” per celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale. Il noto giornalista ha concesso qualche dichiarazione a Tuttomercatoweb.com. Per l’occasione impossibile non citare un ottimo esempio di integrazione come Fikayo Tomori, anch’egli presente all’evento:

“Tomori è nato in Canada da genitori nigeriani, vissuto in Inghilterra, veste la maglia della nazionale inglese, ora vive a Milano: quanto è bello avere amici di ogni parte del mondo, quanta ricchezza c’è, quanta apertura ti dà”

Passando alle questione di campo, il giornalista ha dato un parere della stagione corrente di Leao e soci:

“La stagione del Milan sta girando. Io credo che l’unica cosa che i rossoneri si debbano rimproverare è il girone di Champions, con un paio di situazioni e di episodi che sono girati molto male e che hanno portato all’eliminazione, la quale, però, può, a sua volta, trasformarsi in un’opportunità”.

Milan, Pardo si esprime sul confronto con la Roma: il pronostico

Come espresso dal volto di DAZN, non tutti i mali vengono per nuocere. E la retrocessione in Europa League può diventare il salvagente per Stefano Pioli. Dopo due step passati in relativa scioltezza, ora tocca al derby con la Roma. Un doppio confronto che Pardo immagina come di seguito:

“La partita con la Roma è complicata: è da 50 e 50. Inutile girarci attorno: sono due squadre forti, due squadre che stanno molto bene”.

Allargando il discorso all’ecosistema italiano, il giornalista si è detto stupito dall’eliminazione dalla Champions League dell’Inter. Inoltre l’addetto ai lavori era fiducioso della qualificazione di una tra Napoli e Lazio. Tuttavia Pardo è ottimista riguardo la situazione del nostro calcio:

“Il livello complessivo del nostro calcio è buono; lo dimostrano i risultati in Europa League e la presenza costante delle nostre squadre. Ci manca la squadra che domina in Europa, ma siamo nell’alta borghesia. Il Milan, ovviamente, è parte fondamentale di questo ragionamento”.

Il buon rendimento delle italiane può migliorare ancora, sia in Europa sia in Conference League. Neanche a dirlo, l’auspicio del popolo rossonero è che la strada verso Dublino prosegua. L’equipaggio di Pioli è avvisato. Ora viene il bello.