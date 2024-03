Lazio-Milan, minacce di morte dopo il match: gesto shock dei tifosi

Al termine di Lazio-Milan Christian Pulisic è stato vittima di una vera e propria gogna mediatica da parte dei tifosi biancocelesti.

Il Milan ieri è riuscito ad espugnare l’Olimpico e vincere nel big match contro la Lazio di Maurizio Sarri grazie alla rete arrivata all’88’ esimo minuto di Noah Okafor. Una partita ovviamente accesa in tutti i sensi che ha visto addirittura tre cartellini rossi per la formazione biancoceleste che finito la gara in 8 uomini: il doppio giallo per Luca Pellegrini e due rossi diretti ad Adam Marusic e a Matteo Guendouzi arrivati nei minuti di recupero finali. Entrambe le squadre non hanno dato sicuramente uno bello spettacolo dal punto di vista della sportività.

A confermare questa tesi è stato lo stesso capitano del Milan Davide Calabria durante il suo intervento nel post partita rilasciato ai microfoni di Sky Sport: “Non è bello parlare degli episodi di campo che sono successi. Il parapiglia? Non è stato un bello spettacolo, speriamo che non succeda più” queste le parole del rossonero. Episodi che sicuramente non sono stati di buon esempio ma che in match del genere possono accadere, vista la tensione, anche se non sono giustificati.

Pulisic preso di mira sui social al termine di Lazio-Milan

Un ruolo determinante, come in ogni situazione, ad oggi ce l’hanno senza dubbio i social network che come al solito dopo il triplice finischio finale si è scatenato con i commenti sfociando in una situazione di odio e insulti gratuiti verso. Questa volta ad essere al centro del bersaglio social è stato Christian Pulisic, accusato di essere stato l’artefice di due dei tre cartellini rossi assegnati alla Lazio nel corso della serata.

I tifosi biancocelesti, o presunti tali, per questo motivo hanno riempito di insulti vergognosi il calciatore americano sui social media insultando oltre al giocatore anche la sua famiglia.

I commenti più diffusi sono stati: “Devi morire”, “Magari esplodi tu e tutta la tua famiglia”, “Devi spendere i tuoi soldi in medicine” e queste sono solo alcune delle tante offese apparse sotto l’ultimo post pubblicato da Christian Pulisic al termine del big match. Ad incendiare ancora di più la situazione è stato lo sfogo di Pellegrini, che dopo la partita ha condiviso un post su Instagram in cui si è scusato per il rosso ricevuto ma lamentandosi allo stesso tempo dell’antisportività avuta in campo dell’avversario. Da qui poi si è scatenata questa sorta di “gogna mediatica” nei confronti dell’esterno del Milan. di mira il profilo di Pulisic augurando la morte a lui e alla sua famiglia. Altri insulti sono stati: “Stasera hai perso la dignità. Sei un piccolo uomo”, “Sei scarso, tanto torna tutto”, “Pagliaccio assoluto”.