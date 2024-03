Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Milan: Pioli cambia il tridente

Diramate le formazioni ufficiali del match Fiorentina-Milan. Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, cambia in attacco.

Il Milan di mister Stefano Pioli è pronto a riprendere in mano il discorso campionato dopo la sosta legata agli impegni delle nazionali. La formazione rossonera sarà di scena questa sera sul manto erboso dello stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, match gara valevole per la 30esima giornata di Serie A. La squadra lombarda arriva nella tana della Viola con un obiettivo ben preciso, dare continuità ai recenti risultati.

Il Milan vuole mettere sottochiave la seconda posizione, confermando l’ottimo momento sia sul piano della forma che in termini di risultati. I ragazzi di Pioli si proiettano all’insidiosa gara contro la Fiorentina forti di cinque vittorie consecutive, ma senza uno dei suoi perni principali come Theo Hernandez (fuori per squalifica). Sono, invece, a rischio stop i diffidati Loftus-Cheek e Musah.

Ad avere fame di vittoria è anche la Fiorentina di Italiano, tre punti che in Serie A mancano dal 26 febbraio contro la Lazio. La Viola arriva alla sfida di questa sera dopo aver collezionato 2 successi e 4 pareggi nelle ultime sei gare disputate tra campionato e Conference League. Nella settimana pre-sosta nazionali, la squadra toscana è stata ferma ai box per via della prematura e scioccante scomparsa di Joe Barone. La Viola, decima in classifica e reduce da due pareggi di fila, quest’oggi dovrà fare a meno dell’ex rossonero Bonaventura (squalificato) e dell’infortunato Christensen.

Le scelte di Pioli per Fiorentina-Milan

Mister Stefano Pioli ha reso note le sue scelte per la formazione titolare in vista del delicatissimo match di campionato contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Pochi dubbi di formazione nel 4-2-3-1 del tecnico rossonero. L’unica sorpresa nell’undici titolare del Milan riguarda l’attacco.

Nonostante qualche acciacco in nazionale, sarà Maignan a difendere i pali del club rossonero. Davanti all’estremo difensore francese, ci saranno Florenzi, Thiaw, Tomori e Calabria. In cabina di regia, spazio al tandem Bannacer-Reijnders. Ad agire tra le linee, invece, ci sarà Loftus-Cheek, con Chukwueze e Rafael Leao sugli esterni. Solo panchina per Pulisic. Mentre il peso dell’attacco rossonero, è stato affidato all’unica punta Oliver Giroud.

Anche la Fiorentina di Vincenzo Italiano continuerà ad affidarsi al suo 4-2-3-1. In porta Terracciano, con Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta e Biraghi a comporre il quartetto difensivo. In mediana, la Viola si affiderà alla qualità e alla quantità di Duncan e Mandragora. Per il lavoro sugli esterni, mister Italiano ha deciso di affidarsi a Ikone e Kuoame. Mentre a muoversi tra le linee sarà Beltran, pronto ad agire alle spalle di Belotti.

FIORENTINA:(4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Mandragora, Duncan; Ikone, Beltran, Kouame; Belotti. Allenatore: Vincenzo Italiano.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.