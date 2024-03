Leao attacca l’Inter, che bordata sui social: è polemica dopo Fiorentina-Milan

L’attaccante portoghese, assoluto protagonista contro la Fiorentina, al termine del match contro i Viola ha attaccato i cugini nerazzurri: il motivo.

Dopo la sosta per le Nazionali, nel lungo weekend di Pasqua, la Serie A è tornata in campo: ad aprire la 30° giornata del campionato è stata la sfida tra Napoli e Atalanta, con i bergamaschi che hanno vinto con un netto 3 a 0 al Maradona. Dopo Genoa-Frosinone e Torino-Monza, è stata la volta di Lazio-Juventus, con i bianconeri che sono caduti all’Olimpico. Ad approfittarne della sconfitta di Massimiliano Allegri è stato il Milan di Stefano Pioli, che nella trasferta del Franchi ha battuto 2 a 1 la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Assoluto protagonista del match è stato Rafael Leao, un giocatore ritrovato nella seconda parte di stagione: è suo l’assist per il gol di Loftus-Cheek, che porta al vantaggio rossonero nei minuti iniziali della seconda frazione di gioco. Qualche minuto più tardi, il portoghese scatta sulla fascia sinistra, fa fuori il difensore Viola e insacca il pallone per il 2 a 0. L’attaccante rossonero trova così il suo quinto gol stagionale in Serie A e l’ottavo assist. Non solo nei numeri, ma anche nelle prestazioni, Leao è l’arma in più di questo Milan nella seconda parte di stagione.

Polemiche sui social, Leao attacca l’Inter: il motivo

Grazie ai tre punti conquistati a Firenze, la squadra rossonera consolida il secondo posto in classifica, allungando sulla Juventus, che qualche ora prima era caduta all’Olimpico contro la Lazio. Il Milan si porta anche a -11 dai cugini nerazzurri, che scenderanno in campo domani sera, contro l’Empoli.

Al termine della partita tra Fiorentina e Milan, Rafael Leao si è reso protagonista di un attacco proprio nei confronti dell’Inter: il portoghese, infatti, sul proprio profilo X ha retwittato un post polemico di un utente in cui si fa riferimento a due situazioni di gioco simili, ma due misure differenti prese dai direttori di gara.

All’89 di Fiorentina-Milan, infatti, l’arbitro Maresca ammonisce il difensore rossonero Tomori poiché, all’uscita del pallone dal terreno di gioco, questo lo allontana per tardare la ripresa di gioco, con la squadra avversaria in svantaggio. Ovviamente la squadra rossonera è incredula per il provvedimento, considerato che l’allontanamento del pallone è stato minimo. Un episodio simile era successo durante Inter-Hellas Verona, ma in quell’occasione il calciatore nerazzurro che aveva allontanato spazzato il pallone, ovvero Barella, non era stato sanzionato con l’ammonizione.

Continuano così le polemiche tra rossoneri e nerazzurri, con le due squadra che tra poco meno di un mese si affronteranno in Campionato.