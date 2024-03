Leao squalificato, chi al suo posto contro l’Empoli? Il piano di Pioli

Pioli prepara l’11 titolare in vista di Milan-Empoli. Grande assente del match sarà Leao, out per squalifica. Da chi verrà sostituito?

La ventottesima giornata di Serie A vedrà il ritorno dei rossoneri al San Siro, dove il Milan ospiterà l’Empoli. Il match, in programma per domenica alle 15, costringerà Pioli ad alcuni cambi di formazione. Il tecnico rossonero, infatti, dovrà fare i conti con la pesante assenza di Rafa Leao, presente nella lista degli squalificati stilata dal Giudice Sportivo.

Il Milan, reduce dal successo in Europa League contro lo Slavia Praga, deve riacquisire solidità in campionato, vista la scia di risultati non eccellente degli ultimi tempi. Il Diavolo tentenna ma ha bisogno di stabilità e continuità di risultati: il Milan deve tenersi stretto il terzo posto in classifica, minacciato da un Bologna distante appena cinque punti dai rossoneri.

Verso Milan-Empoli: chi schiererà Pioli al posto di Leao

I ragazzi di Stefano Pioli dovranno cercare di portare a casa i tre punti nella gara casalinga contro l’Empoli. I risultati delle ultime gare, infatti, non bastano per archiviare il discorso terzo posto, né tantomeno per dare del filo da torcere a Juventus e Inter.

Tre vittorie, un pareggio e una sconfitta non sono sufficienti, soprattutto visto l’andazzo del Bologna di Thiago Motta che resta con il fiato sul collo. Vincere, dunque, è l’unico imperativo per poter proseguire al meglio in campionato, contro l’Empoli che, seppur quattordicesima, potrà dare del filo da torcere ai rossoneri. La formazione, però, subirà dei cambiamenti non di poco conto, vista in primis l’assenza di Rafael Leao. A quale soluzione si affiderà Pioli per sostituire l’attaccante?

Il giornalista di Sky Sport Peppe Di Stefano ha chiarito le possibili opzioni alla corte del tecnico rossonero. Un dubbio balena nella mente di Pioli per sostituire lo squalificato Leao. Chukwueze oppure Okafor. La scelta tra i due comporterà anche lo spostamento di Pulisic: qualora infatti Pioli optasse per Chukwueze, Pulisic giocherebbe a sinistra. In alternativa, lo statunitense si posizionerebbe a destra con Okafor a sinistra.

L’assenza di un giocatore fondamentale come Leao costringerà mister Pioli a prendere una decisione tra due nomi che, al momento, non hanno reso molto ma che potrebbero svolgere un ruolo importante in match come questo. Uno tra Chekwueze ed Okafor avrà l’occasione di poter mostrare il proprio potenziale in una partita cruciale per la stagione dei rossoneri. La Juventus, infatti, dista appena un punto, e portare a casa la vittoria sperando in un passo falso della Vecchia Signora potrebbe comportare anche un clamoroso sorpasso.