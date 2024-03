Milan, accordo in chiusura per il rinnovo: resta in rossonero

Secondo l’esperto di mercato, il Milan sta chiudendo per il rinnovo del calciatore, grazie anche ai rapporti avviati con il procuratore.

Il Milan di Stefano Pioli si appresta ad affrontare la sfida di ritorno degli ottavi di Europa League contro lo Slavia Praga: il match è in programma domani, alle ore 20:45. All’andata, a San Siro, il Milan riuscì a conquistare la vittoria con il punteggio di 4 a 2: sebbene la squadra di Pioli fosse in superiorità numerica, ha faticato non poco a portare a casa il risultato. Il risultato dell’andata è sicuramente favorevole ai rossoneri, ma il diavolo non deve abbassare la concentrazione perché lo Slavia ha dimostrato di saper far male anche con un uomo in meno, e il fattore stadio può giocare a suo favore.

Calciomercato Milan, si va verso il rinnovo: di chi si tratta

Mentre la squadra rossonera è impegnata sul campo per almeno ancora 2 mesi e mezzo prima della fine della stagione, la dirigenza di Via Aldo Moro è già al lavoro in ottica calciomercato: attualmente non si conosce ancora chi siederà sulla panchina rossonera la prossima stagione, ma il club è già al lavoro per eventuali nuovi arrivi, eventuali partenze e perché no, rinnovi di contratto.

Su quest’ultimo argomento, nelle ultime ore il noto esperto di mercato Fabrizio Romano, tramite il proprio profilo X, ha riportato che il Milan ha avviato i discorsi per il rinnovo di un giovane calciatore rossonero, Kevin Zeroli: il centrocampista classe 2005, cresciuto nelle giovanili del Milan, ha firmato il suo primo contratto da calciatore professionista lo scorsa estate, ma ora il Milan vuole blindare il suo baby talento rossonero.

Secondo quanto riportato da Romano, il club ha già avviato i contatti con la procuratrice del giovane centrocampista, che è seguito da un pezzo forte come Rafaela Pimenta. Il Milan punta molto sul classe 2005, anche in chiave futura, vista la giovane età del ragazzo.

Kevin Zeroli, che in questa stagione è diventato il capitano della primavera rossonera allenata da Abate, ha già fatto il suo esordio con la prima squadra, sia in Campionato che in Champions League: il tecnico rossonero Stefano Pioli, infatti, lo ha utilizzato qualche minuto in entrambe le competizioni, nel momento in cui la rosa rossonera era martoriata dagli infortuni. Con lui, infatti, hanno esordito altri baby fenomeni rossoneri, come il difensore Simic e l’attaccante Camarda. Attualmente il valore del ragazzo di aggira attorno agli 1,5 milioni di euro, ma non è da escludere una rivalutazione del cartellino.