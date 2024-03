Milan, è fatta: definito l’accordo, a breve la firma

Accordo raggiunto per il Milan. Il Diavolo accoglie un nuovo innesto, che è pronto a firmare il proprio contratto con i rossoneri.

Non è ancora terminata la stagione, ma il Milan pone già le radici per il futuro. L’ingresso in società di Zlatan Ibrahimovic può dare uno sprint in più per la ricerca di nuovi talenti da inserire nell’organico. Per attuare un calciomercato da grande, però, serve incassare in qualche modo per poi reinvestire. Molto dipenderà dall’Europa League. Dieci milioni di euro sono già garantiti, ma qualora si arrivasse in fondo l’incasso potenziale sarebbe di 40 milioni.

A queste cifre andrebbe aggiunte quelle ottenute dai “tutto esaurito” di San Siro per le gare casalinghe, sempre nella speranza che il percorso prosegua fino all'”Aviva Stadium” di Dublino. A chiudere il cerchio ci sarebbero i riscatti onerosi dai prestiti in giro per l’Italia, in primis quelli di De Ketelaere (22 milioni dall’Atalanta), Saelemaekers dal Bologna e Maldini dal Monza.

Se tutti questi parametri venissero rispettati, si potrebbe sognare in grande per tentare di ridurre il gap con l’Inter e migliorare il cammino in Champions. Una nuova figura è pronta ad entrare in società per dare il proprio contribuito in materia.

Milan, nuovo ingresso in società: accordo ad un passo

Jovan Kirovski è pronto a fare il suo ingresso a Casa Milan. In base a quanto detto da Matteo Moretto sul proprio profilo X, il dirigente americano sta per entrare nell’organigramma di via Aldo Rossi. Kirovski andrà a ricoprire un ruolo dirigenziale tra prima squadra e giovanili. La firma sul contratto è attesa a breve. La notizia circolava già da tempo. In particolare la trattativa era stata svelata da “The Athletic”.

Nella buona riuscita dell’affare ci sarebbe lo zampino di Zlatan Ibrahimovic. È la prima mossa dello svedese in qualità di “Senior Advisor” di Redbird. Kirovski si accaserà a Milano dopo l’avventura da direttore tecnico dei Los Angeles Galaxy, già squadra di Ibra. Fu proprio l’americano a concludere l’affare che portò il campione dal Manchester United al club della California nel marzo del 2018.

Ora, dopo quasi cinque anni dall’avventura dell’attaccante negli USA, i due si rincontreranno per far parte dello stesso gruppo. Nel bagaglio di Kirovski anche un’esperienza da calciatore, trascorsa tra Inghilterra, Germania, Portogallo e Stati Uniti. La figura dello statunitense sarà strettamente legata a quella di Ibrahimovic, con un unico intento: riportare il Milan ai vertici del calcio mondiale.