Milan, il grande ex non ha dubbi: il commento sul passato rossonero

Di seguito sono riportate le parole di un intervista del grande ex rossonero sul suo passato con la maglia del Milan

La pausa nazionale è iniziata per il Milan stando al secondo posto in classifica con sessantadue punti avendo così allungato dalla Juventus di tre punti. Al rientro i rossoneri dovranno sfidare la fiorentina e prepararsi successivamente al derby italiano in Europa League dove affronterà la Roma per i quarti di finale.

Per mister Pioli è importante tornare in campo con quella continuità tanto cercata che è però un po’ mancata all’inizio a causa anche dei tanti infortuni per cercare di chiudere al meglio questa stagione con l’obiettivo di arrivare fino in fondo in Europa League e giocare il prossimo anno in Champions. All’interno della squadra rossonera, quest’anno, ci sono stati nuovi giocatori che stanno diventando sempre più importanti per la squadre del tecnico del Diavolo e questo non è una cosa da poco, infatti, non sempre tutti i giocatori avuti nel Milan con un talento infinito sono però riusciti ad affermarsi con questa maglia.

Le parole di Brahim Diaz sul suo passato con la maglia del Milan

Brahim Diaz è l’uomo del momento in Spagna grazie alle sue prestazioni e ai suoi gol magici con la squadra del Real Madrid, inoltre, è anche l’uomo copertina della rivista Esquire. Di seguito sono riportate le parole dell’ex trequartista del Milan in una lunga intervista dove ha parlato anche del suo trascorso in rossonero.

Diaz ha iniziato l’intervista parlando del rientro dal prestito del Milan affermando che non si immaginava nulla ma che sinceramente si è sempre trovato molto bene.

“Abbiamo fatto grandi cose e la verità è che sono molto grato alla società, lo dico sempre.”

Sul Real Madrid afferma che non aveva aspettative perché alla fine per lui è il miglior club del mondo e bisogna sempre dare il massimo giorno dopo giorno. Sulla sua attuale stagione dichiara che non sa se si sta superando o meno, ma la verità è che finora è stata una stagione molto buona da parte di tutti e che bisogna continuare così ovvero devono segnare, fare assist vincere titoli, che alla fine è la cosa più importante in questo grande club.

In conclusione, c’è una lunga riflessione sulle differenze tra Brahim del passato e quello rientrato dal Milan dove il giocatore afferma che sono comunque due momenti diversi. All’epoca lui era molto giovane anche se comunque veniva da un grande club come il Manchester City, ma aveva in ogni caso meno esperienza. Infatti, sottolinea che lui era un ragazzino che voleva affermarsi e in quel momento le cose non andarono come dovevano per diversi motivi. Ma alla fine tutto il lavoro ripaga sempre ed è quello che è successo a Brahim. Infatti, è tornato al Real Madrid più maturo, con più esperienza, ma con la stessa voglia di vincere.