Milan, in arrivo fondi sauditi? Furlani fa chiarezza: l’ha detto in diretta

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Milan-Slavia Praga ai microfoni di Sky è intervenuto Giorgio Furlani, amministratore delegato dei rossoneri.

Dopo la vittoria in Campionato contro la Lazio, che ha consolidato il terzo posto in classifica e ha portato i rossoneri a -1 dalla Juventus, il Milan di Stefano Pioli è pronto a scendere in campo contro lo Slavia Praga, sfida d’andata degli ottavi di finale di Europa League. Dopo essere usciti ai gironi di Champions, i rossoneri hanno dovuto affrontare la doppia sfida contro il Rennes per proseguire il cammino europeo e ora hanno tutte le carte in regola per provare a togliersi qualche soddisfazione.

Per la sfida contro lo Slavia Praga, il tecnico rossonero potrà contare su tutti i suoi uomini (tranne Pobega, ancora fuori per infortunio), con l’infermeria che si è svuotata. Non solo, in nessuna delle due formazioni ci sono diffidati, considerato che a partire dagli ottavi il conteggio delle ammonizioni viene azzerato.

Milan-Slavia Praga, le parole di Furlani

Milan e Slavia Praga scenderanno in campo questa sera alle ore 21:00 sul prato di San Siro: l’arbitro del match sarà il turco Halil Umut Meler, coadiuvato dagli assistenti Mustafa Eyisoy e Kerem Ersoy. Per il direttore di gara sarà la prima volta che dirigerà i rossoneri.

A pochi minuti dal fischio d’inizio, ai microfoni di Sky è intervenuto l’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani: entrato come consigliere nel 2018, nel 2022 è stato nominato amministratore delegato al posto di Gazidis. Queste le sue parole dal campo del Meazza prima del match:

È un momento buono, stiamo recuperando gli infortunati. Abbiamo una squadra completa e possiamo competere per il resto della stagione. In Europa League non abbiamo mai vinto, ma faremo del nostro meglio.

Il Milan dunque proverà ad arrivare fino in fondo e conquistare l’Europa League, coppa che al momento manca ai rossoneri; l’AD ha poi proseguito commentando l’intervista di Cardinale:

Io ero con Gerry a Londra durante l’intervista, che inviterei a vedere in inglese, lui parla di crescita e noi lavoriamo per questo.

Sulle collaborazioni in Arabia, considerato che nelle ultime settimane sono ricorrenti i rumors secondo cui il Milan starebbe cercando nuovi Partners:

Lavoriamo per portare risultati al Milan, queste sono speculazioni e non c’è nulla di vero.

Su Ibrahimovic:

Zlatan e io lavoriamo con un gruppo di lavoro, siamo in piena sintonia. Porta tante competenze, è stato campione in campo e lo sarà anche fuori.

Queste le parole dell’amministratore delegato rossonero.