Milan-Inter, cambio di programma a sorpresa: l’ufficialità arriverà domani

Manca un mese al Derby della Madonnina che vedrà scontrarsi l’Inter e il Milan, attualmente salde nelle prime due posizioni della classifica. Inizia il fermento in vista della stracittadina, per cui compare un’importante novità.

Il Campionato di Serie A è quasi giunto alle sue battute finali, ed è pronto a decretare la vincitrice fra poco più di un mese. Milan e Inter continuano così la loro cavalcata sulla scia dei primi due posti, per i quali è ancora tutto da decidere.

I Nerazzurri, infatti, si trovano al primo posto, con un distacco di ben 14 punti dai Rossoneri che inseguono – e che devono continuare a prestare attenzione alla Juventus che, nonostante il periodo negativo, resta attaccata a tre punti di distanza.

Le due squadre milanesi saranno tra poco chiamate ad affrontarsi di nuovo nello scontro diretto più caldo e infuocato della stagione: il Derby della Madonnina. I ragazzi di Stefano Pioli cercheranno di riscattare i cinque gol incassati all’andata. Mentre la rosa a disposizione di Simone Inzaghi cercherà di ripetersi, per avvicinarsi ancora di più al sogno della seconda stella – unico obiettivo rimasto da giocare.

Nelle prossime ore è attesa l’ufficialità di una notizia proprio sulla stracittadina meneghina. E i tifosi rossoneri esultano.

Milan-Inter: la decisione ufficiale

La Lega Serie A sta delineando il calendario delle ultime giornate della stagione, fra cui anticipi e posticipi della 33esima giornata, interessata dalla importantissima stracittadina milanese.

Secondo La Gazzetta dello Sport, dunque, verrà comunicata la data ufficiale del Derby di Milano, per cui i tifosi rossoneri e nerazzurri saranno attesi allo stadio San Siro lunedì 22 aprile.

La data, inizialmente fissata per domenica 21, è stata posticipata dopo le richieste del Milan dovute al ritorno della semifinale di Europa League contro la Roma in programma il 18 aprile allo Stadio Olimpico della Capitale.

Sono attesi anche i colloqui fra Sky e DAZN per i diritti sul match. Il Monday Night è generalmente condiviso dalle due emittenti, ma essendo questo Derby un ‘pick’ di DAZN, sono ancora in corso i colloqui.

I tifosi nerazzurri sembra non siano pronti ad accogliere positivamente la scelta del rinvio. Non essendo più la propria squadra coinvolta in alcuna competizione europea, la febbre del Campionato comincia a farsi sentire sempre più. E, con essa, il desiderio di chiudere definitivamente i giochi e rendere concreto il sogno Scudetto.

Mentre, dunque, si attende l’ultima parola domani, i tifosi rossoneri invece tirano un sospiro di sollievo per la decisione, che potrà aiutare i ragazzi di Pioli ad affrontare con maggior serenità un mese cruciale per l’intera stagione.