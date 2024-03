Milan, obiettivo Europa League: la vittoria finale vale oro

L’Europa League è di vitale importanza per il Milan. Gerry Cardinale non vuole farsi sfuggire il bottino europeo.

Vincere l’Europa League è uno dei due principali obiettivi stagionali del Milan, l’altro è chiudere il campionato in zona Champions. La proprietà tiene molto alla seconda competizione europea, anche perché attraverso i guadagni della UEFA il bilancio rossonero sarebbe ancor più florido. In palio c’è un bel bottino per l’Europa League, le cifre non sono come quelle della coppa dalle grandi orecchie, ma comunque il gioco sembra valere la candela. La formazione di mister Stefano Pioli ha come scopo numero uno quello di assicurarsi un biglietto di solo andata per la finale di Dublino, che si terrà il 22 maggio.

Il cammino in Europa League del Milan è iniziato con il migliore degli auspici, ovvero, con il passaggio del turno contro i francesi del Rennes. Dopo aver archiviato la fase playoff, adesso la squadra rossonera si prepara ad affrontare lo Slavia Praga, un avversario agevole sulla carta, ma non da sottovalutare. L’obiettivo è chiaro: vincere l’Europa League, l’unico trofeo ancora mancante nella ricca bacheca della compagine lombarda. Per il club rossonero sarebbe il 19 trofeo internazionale. Vincere la coppa, permetterebbe al Milan di mettere le mani su una cospicua somma, che andrebbe a rinvigorire maggiormente le casse del club.

Obiettivo Europa League: in palio c’è un bottino di 40 milioni

Non è un mistero che l’Europa League sia diventato un chiaro obiettivo stagionale del Milan di mister Stefano Pioli. La società rossonera ci tiene particolarmente a fare un buon percorso nella seconda competizione europea, specialmente per il bottino finale che c’è in palio. Ovviamente, le cifre non si avvicinano minimamente a quelle di Champions League, ma la proprietà non vuole precludersi la possibilità di mettere le mani su una somma comunque considerevole.

Secondo il quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, il successo finale in Europa League vale circa 40 milioni di euro, che aggiunti ai 65 ricavati dalla Champions, fanno quota 105 milioni. Una somma che potrebbe finanziare l’acquisto del prossimo centravanti rossonero in vista della sessione estiva di calciomercato. Nella scorsa edizione di Champions League, il Milan ha incassato circa 125 milioni tra i premi UEFA, sponsor e altre componenti commerciali.

Le cifre dell’Europa League

In questa stagione, il Milan ha già raccolto 65 milioni solo dalla fase a gironi della UEFA Champions League, il bottino rossonero potrebbe salire con la vittoria finale, che vale 40 milioni. Con l’Europa League, la società lombarda ha già ottenuto 1,7 milioni tra acceso ai playoff e passagio agli ottavi. In palio c’è ancora un milione e ottocentomila euro per la qualificazione ai quarti, 2,8 per le semifinali, 4,6 per la finale e altri 4 milioni in caso di vittoria della coppa.

Nel computo totale, sono 11,9 milioni, ai quali si aggiungerebbero il market pool (da 5 a 10 milioni) e il pass per la prossima Supercoppa Europea (altri 3,5 milioni). Altro fattore è la sezione relativa agli incassi del botteghino. Con il Rennes, la società ha portato a casa 2,5 milioni, grazie ai 69mila spettatori di San Siro nel match d’andata. Cifra che potrebbe crescere ulteriormente, se il Milan prendesse un avversario ancor più blasonato nelle fasi finali, come ad esempio il Liverpool. Dunque, sommando tutte le componenti, la società rossonera arriverebbe ad intascare circa 40 milioni di euro, cifra che gli permetterebbe di superare quota 100 nei ricavi stagionali dalle coppe europee.