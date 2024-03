Milan, riconferma per Pioli? Svelato cosa serve al tecnico

Il futuro di mister Stefano Pioli è un’incognita. Svelato cosa serve al tecnico rossonero per meritarsi la riconferma

L’argomento sul futuro di mister Stefano Pioli continua ad essere al centro dell’attenzione, restando uno dei temi più chiacchierati tra tifosi del Milan e addetti ai lavori. Nonostante una prima parte di stagione tutt’altro che brillante, condizionata principalmente dai costanti infortuni, il tecnico di Parma non si è fatto trascinare dall’onda negativa, rimettendo in carreggiata la squadra al secondo giro di boa. Dopo un avvio turbolento, con la conseguente eliminazione dalla Champions League, mister Pioli ha ripreso con forza le redini della società rossonera, ritrovando la via maestra.

Adesso, il Milan è secondo in classifica e pronto a giocarsi tutte le sue chance per arrivare a giocarsi la finale di Europa League a Dublino. Per alimentare le proprie ambizioni continentali, la squadra rossonera dovrà superare l’arduo ostacolo chiamato Roma. Dopo Rennes e Slavia Praga, il Milan farà i conti con i giallorossi di Daniele De Rossi. Mister Stefano Pioli è consapevole che sta giocando sul filo di lana e che la sua permanenza in rossonera è inevitabilmente condizionata dai risultati che il Milan otterrà sia in Serie A che in Europa League. In merito al futuro del tecnico di Parma, ha parlato un ex calciatore del Milan, Filippo Galli.

L’ex Milan Galli non ha dubbi

Filippo Galli è stato chiaro e inciso su Pioli a margine dell’intervista rilasciata ai microfoni del quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’. L’ex rossonero ha detto la sua in merito a cosa serve al tecnico di Parma per guadagnarsi la permanenza sulla panchina del club lombardo: “Riconfermato in caso di vittoria? Potrebbe essere un rafforzativo. Ma sono convinto che a Pioli serva di più: serve una vittoria importante, un trofeo che permetta al Milan di rivalutare questa annata. L’Europa League sarà decisiva. E Pioli può vincerla: la squadra è con lui e riesce a trovare sempre le energie quando tutto sembra perduto. Questo Milan ha una forza morale speciale”.

L’ex rossonero Filippo Galli ha anche parlato del prossimo derby di Milano: “Potendo scegliere tra un derby da giocare contro l’Inter già campione d’Italia e un derby che può assegnare matematicamente il titolo ai nerazzurri, scelgo la seconda opzione. L’Inter, di fatto, il campionato lo ha già vinto, ma la certezza aritmetica non può, non deve arrivare il 22 aprile: per il Milan sarebbe una doppia beffa. Inter e Milan questa estate erano partite per giocarsi la seconda stella e Inzaghi ha staccato Pioli già a metà della corsa. Una bella botta. Che diventerebbe pesantissima qualora festeggiassero quella seconda stella proprio in casa dei rossoneri”.