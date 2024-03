Milan, scelto il nome per il centrocampo: è un ex Serie A

Il Milan sta iniziando a guardarsi intorno e l’obiettivo è quello di migliorare il centrocampo. Nel mirino c’è anche un ex Serie A.

La fine dell’attuale stagione è sempre più vicina e con essa è altrettanto vicino l’inizio della sessione di calciomercato estiva. Il Milan è pronto a vestire i panni di protagonista sul mercato, per cercare di competere già dal prossimo anno per lo Scudetto, svanito troppo presto in questa stagione, e per cercare anche di fare meglio anche in Champions League, dove la qualificazione agli ottavi di finale dovrà essere l’obiettivo minimo.

Per alzare l’asticella sarà ovviamente necessario intervenire sul mercato e tra le priorità della dirigenza c’è anche quella di migliore il centrocampo rossonero. La sensazione è che nell’organico a disposizione di Stefano Pioli manchi un giocatore più possente, che possa regalare maggiore fisicità e più muscoli nella mediana rossonera.

I profili visionati sono molti e molti altri si aggiungeranno alla lista, ma nelle ultime ore sembra essere entrato nella lista dei candidati per il centrocampo rossonero anche Sofyan Amrabat. Il marocchino, dopo un Mondiale da fenomeno, la scorsa estate ha lasciato la Fiorentina per trasferirsi in Premier League al Manchester United in prestito con diritto di riscatto, ma le cose non stanno andando come previsto.

Amrabat non convince in Inghilterra: il Milan osserva

Il classe ’96 non si sta confermando ai livelli di un anno fa e la sua esperienza oltremanica al Manchester United si sta rivelando tutt’altro che esaltante. Per questo motivo, al momento, appare difficile pensare che i Red Devils possano esercitare il riscatto da circa 2o milioni di euro. Inoltre, non va dimenticato che Amrabat ha un contratto con la Fiorentina che scade nel 2025 e se dovesse tornare in Toscana, molto probabilmente le richieste del club viola si abbasserebbero. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan osserva quindi con molta attenzione.

Il marocchino non ha di certo bisogno di presentazioni ed è chiaro che il suo arrivo al Milan rappresenterebbe senza dubbio un grande colpo messo a segno dalla dirigenza. Durante la sua esperienza in Italia, Amrabat si è sempre confermato ad alti livelli e suo eventuale ritorno in Serie A potrebbe essere la scelta gusta per provare a tornare a quei livelli. Il Milan monitora la situazione ed è pronto ad affondare il colpo se le condizioni dovessero rivelarsi vantaggiose.