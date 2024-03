Milan, senti il tecnico: “Tornerò in Italia”

Il dopo Pioli è la questione che più tiene banco in casa Milan e nel frattempo arriva l’annuncio del tecnico

Il diavolo vuole sognare in grande e, dopo aver battuto la Lazio ipotecando un piazzamento tra le prime quattro venerdì, ora si concentra sul percorso europeo consapevole di poter arrivare fino in fondo in Europa League. Le uniche squadre che sembrano poter spaventare i rossoneri sono il Liverpool di Kloop e il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, entrambe al primo posto dei rispettivi campionati. Oltre a queste non sono da sottovalutare Roma e Atalanta.

Tra le altre compagini presenti nella seconda competizione europea per importanza c’è anche il Brighton guidato dal tecnico italiano Roberto De Zerbi. Gli inglesi affronteranno la Roma allo Stadio Olimpico oggi alle ore 18:45. Nella conferenza stampa di presentazione del match, andata in scena ieri, l’ex Sassuolo ha parlato anche del suo futuro.

De Zerbi sicuro sul suo futuro: “Tornerò in Italia”

“Più avanti, non so quando, tornerò in Italia ma non c’è un motivo prestabilito. Ora però sto bene al Brighton“, queste le parole di De Zerbi che fanno gola a molti club italiani, che visto il rendimento delle sue squadre, non penserebbero due volte a metter sotto contratto l’ex allenatore di Shakhtar e Sassuolo. Sul suo conto sono stati fatti tanti ragionamenti, da chi non crede possa fare un salto troppo grande a chi invece è convinto che nel suo futuro ci siano i migliori club d’Europa come il Manchester City.

Il desiderio in futuro di tornare ad allenare nel campionato di Serie A fa ben sperare il nostro calcio e fa anche “sognare” i club che potrebbero accaparrarselo. Il Milan a fine stagione cambierà allenatore, difficile, praticamente impossibile, pensare che possa già essere il momento giusto per Roberto De Zerbi. Il fatto che pubblicamente non abbia nascosto la volontà di ritornare (senza dare tempi specifici) può lasciare acceso un piccolo lumicino.

Al momento ovviamente i nomi per la panchina rossonera sono altri: dal vero e proprio sogno Antonio Conte, alla rivelazione di quest’anno Thiago Motta (che piace anche alla Juventus) con il suo super Bologna. Senza dimenticare mai che il contratto di Stefano Pioli scadrà non questo ma il prossimo anno e che soprattutto c’è una stagione da finire con un trofeo (che manca nella gloriosa bacheca del Diavolo) da provare a conquistare