Milan, sfida con il Napoli: duello di mercato

Il Milan pensa alla prossima sessione di mercato e tra gli interessi ce n’è uno nuovo. I rossoneri però non sono gli unici, sul giocatore c’è anche il Napoli.

Il Milan è concentrato su questo finale di stagione tra campionato ed Europa League. Per quanto riguarda la Serie A i rossoneri sono al momento al terzo posto e domani pomeriggio affronteranno l’Empoli a San Siro. Vincere domani potrebbe regalarli il secondo posto in attesa del big match tra Juventus ed Atalanta che si terrà subito dopo. Dopo il pensiero campionato però il Milan dovrà ritornare a concentrarsi sulla competizione europea visto che giovedì ci sarà la gara di ritorno, quindi quella definitiva, con lo Slavia Praga, un match da dentro o fuori. Il Milan però si presenta con due gol di vantaggio ma questo non può essere un pretesto per sottovalutare l’importanza della partita.

Nonostante la stagione non sia ancora finita e gli impegni e gli obiettivi in ballo siano ancora un po’ la dirigenza rossonera nel frattempo continua a studiare nuovi profili per rafforzare la rosa del Milan per la prossima stagione. Tra i profili che hanno suscitato maggiore interesse c’è quello di Yusuf Yazici, centrocampista del Lille.

Milan-Napoli: è sfida per Yazici

Secondo quanto riportato da RMC Sport l’entourage del turco avrebbe ricevuto richieste d’informazione dal Milan, ma non solo anche dal Napoli. A suscitare l’interesse del club rossonero è stata anche la situazione che sta vivendo il giocatore in Francia, a quanto pare a detta del suo team il giocatore avrebbe voglia di cambiare aria e fare un salto di qualità che interessi la propria carriera da professionista visto che ha comunque 27 anni. Ad avvalorare la tesi è il fatto che il contratto del giocatore sia in dirittura d’arrivo infatti la data di scadenza è segnata al 30 giugno 2024.

Il centrocampista turco ha vissuto di tutto con il club del nord: ha vinto il titolo di campione di Francia nella stagione 2020/2021, è stato dato in prestito prima al CSKA Mosca e poi al Trabzonspor e poi in questa stagione Paulo Fonseca, allenatore del club francese, ha deciso di fidarsi di lui e tenerlo in rosa. Lo scorso novembre è diventato l’unico capocannoniere del Lille in Coppa dei Campioni con 11 gol, posizionandosi davanti a Matt Moussilou e Tulio de Melo. Insomma le sue caratteristiche piacciono moltissimo al Milan che potrebbe approfittare del fatto che se il giocatore non dovesse arrivare ad un accordo con il Lille prima di quest’estate potrà arrivare a parametro zero e sarebbe sicuramente un’ottima occasione per le casse rossonere.