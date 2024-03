Milan, sgarbo all’Inter: scatta il Derby di mercato

Il Milan mette nel mirino un giocatore già cercato dall’Inter: si prospetta un gran derby di mercato

Stagione non indimenticabile fin qui quella del Milan. I rossoneri, infatti, si trovano al secondo posto in campionato, a -14 dall’Inter, fuori dalla Coppa Italia ai quarti di finale per mano dell’Atalanta e ai quarti di finale di Europa League, dove affronteranno la Roma di De Rossi, dopo essere retrocessi dalla Champions League arrivando terzi nel proprio girone.

Stagione influenzata dai moltissimi infortuni che hanno colpito i giocatori di Stefano Pioli: ad esempio Pierre Kalulu indisponibile per quasi tutta la stagione, prima per uno strappo del muscolo femorale che gli ha fatto saltare 24 partite poi per un infortunio del legamento collaterale che lo terrà fuori fino alla fine della stagione.

Oltre al campo i tifosi rossoneri si sono dovuti preoccupare anche della Guardia di Finanza che, poche settimane fa, aveva perquisito la sede del Milan con il sospetto che il club appartenesse ancora ad Elliot, nonostante la cessione nell’agosto del 2022 a RedBird.

La società rossonera si sta già muovendo per il calciomercato estivo, nel quale proveranno a migliorare la rosa per poter puntare la prossima stagione alla vittoria della Serie A. Si cerca soprattutto un nuovo centravanti, dopo la notizia di Giroud che sembra vicinissimo al Los Angeles FC. Tra i nomi sondati dal Milan ci sono Šeško, attaccante del RedBull Lipsia, Gyökeres, centravanti svedese dello Sporting, e Zirkzee, attaccante del Bologna.

Milan, si cerca il dopo-Maignan: piace un obiettivo dell’Inter

Secondo Tuttosport, non si è trovata ancora l’intesa per il rinnovo di Mike Maignain con il Milan. Il portiere ha il contratto in scadenza nel giugno del 2026 e il club rossonero non vorrebbe rischiare di venderlo a meno del suo reale valore o addirittura di perderlo a parametro zero. Per questo si vengono a creare due scenari: o accordo economico per il rinnovo del contratto oppure cessione del portiere, valutato sui 70-80 milioni di euro, già quest’estate.

I candidati per sostituire il francese sono Giorgi Mamardashvili, portiere georgiano classe 2000 del Valencia, Michele Di Gregorio, estremo difensore del Monza, e Bento, portiere brasiliano classe ’99 dell’Athletico Paranaense.

Proprio quest’ultimo è uno dei nomi sondati dall’Inter per il dopo-Sommer. Bento in questa stagione, nel campionato brasiliano, ha giocato 11 partite incassando solamente 6 gol e collezionando 5 clean sheet. Il portiere ha attirato l’interesse anche di altre squadre europee come il Chelsea e il Wolverhampton che potrebbero fare concorrenza alle due milanesi per l’acquisto del brasiliano.

Si prospetta un derby di mercato molto interessante tra Inter e Milan, entrambe con grandi ricordi di portieri brasiliani: i rossoneri con Dida, con il quale hanno alzato 2 Champions League, e i nerazzurri con Julio Cesar, uno degli eroi del triplete del 2010.