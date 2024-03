Milan, super occasione di mercato per il bomber: “Fuori rosa”

Occasione importante di mercato per il Milan. Il bomber potrebbe essere messo fuori rosa e finire così nel mirino rossonero.

Il Milan è uscito vittorioso dalla difficile trasferta di Roma, grazie all’importante 0-1 inflitto alla Lazio. 0-1 che ha lasciato un lunghissimo strascico di polemiche per i tre rossi sventolati all’indirizzo dei biancocelesti. Poi le accuse di antisportività, che lasciano il tempo che trovano, hanno fatto il resto. Tuttavia per il Diavolo si tratta di una vittoria importante, che gli ha permesso di mettere pressione alla Juventus. Infatti i bianconeri se la vedranno con il Napoli al Maradona in un’altra trasferta decisamente complicata. Tuttavia il focus del Milan è verso l’Europa League, mentre la dirigenza rossonero prepara il suo futuro.

Infatti è chiaro che i vertici del Milan abbiano lo sguardo già rivolto verso la prossima stagione, con il discorso stadio che detiene il pallino per maggiore importanza. Tuttavia la squadra mercato rossonera sta lavorando per portarsi avanti nella costruzione futura della rosa, mandando diversi osservatori in giro per l’Italia e non solo. Inoltre c’è da segnalare un fatto importante: Boulaye Dia è ai ferri corti con la Salernitana. Già in estate il rapporto tra il giocatore ed il club si era arenato, lanciando diversi rumors di mercato. Rumors nei quali era presente anche il nome del Milan, che non ha mai nascosto la necessità di trovare un nuovo attaccante.

Dia, possibilità Milan

Non è un segreto che Dia piaccia al Milan, quel Milan che potrebbe fare un passo oltre Giroud in estate. Così i riflettori si sono accesi sull’attaccante della Salernitana, soprattutto per il suo comportamento durante la sfida con l’Udinese. Infatti Dia, come raccontato da Liverani in conferenza, si è rifiutato di entrare. Liverani ha detto: “Dia non è voluto entrare alla fine. Ha fatto questa scelta e ne prendiamo atto”. Quindi la situazione a Salerno sta diventando decisamente spinosa, tanto da poter arrivare ad un’escalation di provvedimenti.

Infatti Liverani ha continuato così: “Rispetto la sua scelta, ma devo prenderne atto da domani con la società. Metterlo fuori rosa? Non spetta a me, ma so che è un giocatore su cui non posso contare”. Quindi siamo al capolinea tra Dia e la Salernitana, dopo un tira e molla tra le due parti durato fin troppo. Così lo sguardo del Milan potrebbe tornare a posarsi sull’attaccante, che nella scorsa stagione ha fatto veramente il brutto e cattivo tempo. Tuttavia è chiaro che tanto dipenderà dal prossimo assetto sportivo dei rossoneri, cercando di capire chi si siederà sulla panchina del Milan nella prossima stagione.