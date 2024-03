Milan, un big della Premier si offre ai rossoneri: “Tutti lo vorrebbero”

Spunta un nuovo nome dalla Premier per il Milan della prossima stagione. Ha già giocato nel nostro campionato e tutti lo vorrebbero.

La dirigenza rossonera si muove già per il futuro. In vista della prossima stagione ci saranno tanti cambiamenti per il Milan che vuole rinforzarsi e puntare alla vittoria del ventesimo scudetto. I rossoneri, al momento terzi in campionato, vogliono puntare al secondo posto scavalcando la Juve e affermarsi la seconda forza del torneo. Con l’Inter a +12 e dopo le parole di Pioli nella conferenza di ieri, l’impresa di rimontare i nerazzurri si fa sempre più improbabile.

La stagione 2024-2025 deve essere completamente diversa. Lo vuole la società ma, soprattutto i tifosi e proprio per questo ci saranno delle novità. La situazione allenatore è ancora in bilico. Nessuno saprà del futuro di Pioli fino a fine campionato, tenendo in considerazione che molto dipenderà dal percorso in Europa League. Dall’Inghilterra, intanto, arrivano dei rumors: un big della Premier League si è proposto al Milan per la prossima estate.

Jorginho potrebbe giocare nel Milan

L’agente di Jorginho, Joao Santos, ha parlato ai microfoni di Tvplay riguardo al futuro del centrocampista della Nazionale italiana. L’italo-brasiliano potrebbe ritornare nel nostro campionato e non si esclude un passaggio al Milan. Ecco le sue parole:

“Non escludiamo il Milan dove vorrebbero giocare tutti”.

Santos non nasconde il fatto che chiunque vorrebbe giocare in un grande club come quello rossonero. Poi cita l’Inter e altre squadre della nostra Serie A:

“Lo vedrei meglio alla Lazio per la presenza di mister Sarri che conosce molto bene le sue caratteristiche ma anche alla Juve dove c’è un grande direttore sportivo come Giuntoli con cui ha vissuto tanti anni belli al Napoli. Poi non escludo anche un ritorno in azzurro col nuovo mister Calzona che prima lavorava con Sarri. Alla Roma invece non credo perché non ci sono mai stati contatti”.

L’agente di Jorginho, inoltre, dice che a fine stagione verranno valutate, insieme al suo assistito, tutte le proposte che gli saranno poste davanti precisando, però, una cosa:

“La priorità è il rinnovo con l’Arsenal perché sta molto bene con tutti però col contratto in scadenza speriamo arrivi la squadra che vuole il suo bene”.

Aggiunge, alla fine, che per il momento nessuna squadra di Serie A si è fatta avanti per Jorginho non sapendo se è una questione di soldi o di strategie.