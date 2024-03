Milan, un big può salutare quest’estate: rinnovo di contratto lontano

Rinnovo di contratto sempre più lontano per un top player del Milan: possibile addio in estate.

Stagione fin qui complicata quella dei rossoneri che, retrocessi in Europa League arrivando terzi nel proprio girone di Champions e usciti dalla Coppa Italia per mano dell’Atalanta, si trovano attualmente al terzo posto in campionato a -16 dall’Inter capolista. L’obiettivo del Milan sarà quindi la qualificazione per la prossima Champions League senza escludere il tentativo di alzare, il 22 maggio a Dublino, l’Europa League.

La squadra di Stefano Pioli sarà infatti impegnata negli ottavi di finale di Europa League domani contro lo Slavia Praga, con il ritorno che si giocherà in Repubblica Ceca giovedì 14 marzo. In casa Milan, però, l’attenzione non è rivolta solamente ai prossimi impegni in campionato, nel quale i rossoneri affronteranno l’Empoli domenica alle 15:00 a San Siro, e in Europa.

Infatti la società negli ultimi giorni ha iniziato a preoccuparsi per il futuro di un big della squadra di Stefano Pioli con il quale la trattativa per il rinnovo di contratto fatica a decollare.

Theo Hernandez, rinnovo difficile: può partire in estate?

Si sta parlando proprio di Theo Hernandez, terzino sinistro classe ’97 del Milan, che, arrivato nell’estate del 2019 per 22,80 milioni di euro dal Real Madrid, alla quinta stagione con i rossoneri non ha un posto assicurato nella rosa di Stefano Pioli per l’annata 2024/25. Infatti il francese potrebbe partire quest’estate qualora non trovasse un accordo per il rinnovo di contratto con la società di Paolo Scaroni.

L’attuale contratto in scadenza nel giugno del 2026 non rassicura il Milan che, davanti a un’offerta irrinunciabile, potrebbe far partire il proprio terzino, generando una grande plusvalenza, facendo respirare il bilancio e favorendo altre operazioni di mercato in entrata, visto l’interesse dei rossoneri di acquistare un nuovo centravanti per la prossima stagione.

Al momento la pista più calda è quella del Bayern Monaco, che probabilmente saluterà a fine stagione Alphonso Davies, terzino sinistro classe 2000, obiettivo del Real Madrid. Il canadese spinge per andare a giocare in Spagna sponda Blancos, chiedendo ai bavaresi venti milioni di euro lordi a stagione per restare a Monaco.

In cima alla lista del Bayern per sostituire Alphonso Davies sembra esserci Theo Hernandez. Resta una trattativa molto complicata, visto la cifra esorbitante di 100 milioni di euro che attualmente il Milan chiede per il suo terzino. Tuttavia, se il rinnovo dovesse tardare ad arrivare, viste le richieste troppo alte del francese per i rossoneri, ma non per i bavaresi, quest’estate, dopo 5 anni, si potrebbe decretare la fine dell’avventura di Theo Hernandez al Milan.