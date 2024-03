Milan, verso Firenze: che notizia per Pioli!

Buone notizie per Stefano Pioli e il suo Milan in vista della ripresa del campionato. Si guarda verso la trasferta di Firenze con ottimismo e fiducia.

Il Milan oggi riprende gli allenamenti dopo lo stop domenicale concesso da Pioli a chi è rimasto a Milanello. La sosta per le Nazionali sta per terminare e l’allenatore emiliano pensa già alla difficile trasferta di Firenze in programma sabato 30 marzo alle ore 20:45. Al Franchi si cercheranno i tre punti per consolidare ancora di più il secondo posto ma, soprattutto, sarà un’ottima prova per testare i giocatori rientrati dalle rispettive Nazionali in vista dell’importante sfida contro la Roma in Europa League tra due settimane.

L’allenatore del Milan, intanto, ha continuato a svolgere i suoi allenamenti in questi giorni e in vista della ripresa ha ricevuto buone notizie. Due calciatori rientreranno prima dalle rispettive federazioni e saranno a disposizione di Pioli già agli allenamenti di inizio settimana. Il tecnico rossonero, dunque, potrà verificare prima le loro condizioni e prepararli in vista della gara contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Milan: Leao e Bennacer già a disposizione di Pioli

Pioli può iniziare la settimana con il piede giusto: Leao e Bennacer possono già rientrare in gruppo ad inizio settimana dopo la sosta per le Nazionali. L’attaccante portoghese ha disputato con il suo Portogallo l’amichevole contro la Svezia vinta 5-2 in cui è riuscito a segnare il primo gol del match. Rafa Leao, poi, è stato mandato a casa dal CT Martinez insieme ad altri sette giocatori rinunciando alla sua presenza per la gara di domani contro la Slovenia. Il rossonero, quindi, sarà a disposizione di Pioli tra oggi e domani e avrà l’intera settimana per preparare la sfida contro la Viola.

Anche Bennacer è rientrato prima dall’Algeria. Per il centrocampista, però, non c’è stato modo di prendere parte alle partite in programma della sua squadra. A causa di un problema fisico, infatti, l’algerino ha fatto subito ritorno in Italia ed è stato a riposo, su concessione di Pioli, negli ultimi giorni. Bennacer, come Leao, dovrebbe rientrare a Milanello tra la giornata di oggi e quella di domani.

Tra mercoledì e giovedì il tecnico rossonero vedrà tornare tutti i suoi calciatori e avrà poco tempo per capire sia le loro condizioni sia chi schierare in campo sabato al Franchi di Firenze. Il Milan vuole continuare a fare bene e per farlo avrà bisogno della concentrazione e della forza di tutti per poter affrontare l’impegnativo finale di stagione.